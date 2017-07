Buen espectáculo de amor

El nuevo dating show de Antena 3, Contigo al fin del mundo, es todo un acierto por parte de la cadena. Posiblemente si se emitiera en otra época del año, con otro tipo de competencia en el resto de cadenas, la percepción del programa sería diferente. No es un producto original y si a la misma hora programasen series de éxito o algún reality show su audiencia sería mínima. Pero para la noche de los lunes durante los meses estivales era el compañero perfecto tanto para quienes están de vacaciones como para los que al día siguiente tienen que trabajar. Una pena que lo hayan trasladado al late night de los miércoles. Uno de los aspectos más importantes del programa es el estilo tróspido. El casting de participantes recuerda bastante al de los programas de Cuatro ¿Quién quiere casarse con mi hijo?, Granjero busca esposa o Un príncipe para... y al de Casados a primera vista de Antena 3. Este hecho no es casualidad ya que comparte productora con alguno de los anteriores. Los participantes de las tramas de amor son el gran revulsivo. Tienen personalidades muy diversas que a los espectadores de nuestro país, que en su mayoría somos cotillas por naturaleza, nos enganchan, y más si se trata de una historia romántica aunque el futuro entre las parejas sea dudoso. Una recomendación para disfrutar de estas historias es dejar lo idílico a un lado y no pensar que el amor que nazca entre los participantes será algo eterno. Hay que verlo con la única pretensión de echarse unas risas, que falta hacen. Uno de los aspectos que identifica a la audiencia con este formato es que los protagonistas son españoles que se han ido a vivir fuera del país por motivos laborales. Hacer una especie de Españoles en el mundo en busca del amor le da a Contigo al fin del mundo un toque novedoso. Si además de los romances se puede disfrutar de ciudades tan lejanas como Gambia o Dubai el resultado es mucho mejor.

La nueva Luján Argüelles es Julian Iantzi. El presentador es todo un acierto por parte de Atresmedia y de la productora Warner Bros IPTV-España. Es un rostro conocido pero todavía no demasiado explotado en la televisión a nivel nacional. Esta especie de Willy Fog convertido en Cupido se lo pasa bien en el programa y aporta un toque de cordura a las situaciones más enrevesadas. Como suele ocurrir con este tipo de productos televisivos es más divertido si se ve con un dispositivo móvil a mano para ver todo lo que se escribe en Twitter. El ingenio se dispara en la red social con comparaciones entre los concursantes y personajes reconocidos o la repetición de los mejores instantes.