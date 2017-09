Campanario se sube al ring para responder al 'belenazo'

Cuando parecía que ya se había dicho todo sobre la enfermedad que ha llevado a María José Campanario a permanecer varios días ingresada en un centro psiquiátrico de Málaga, llega Hola con otra exclusiva de la mujer de Jesulín, en la que no sólo explica que el único motivo que le llevó a pasar unos días en la clínica fue el cambio de medicación, sino que aprovecha para entrar al trapo a las jugosas declaraciones que Belén Esteban ofreció el pasado fin de semana en Telecinco, donde aseguró que había recibido una llamada de María José a espaldas del torero. No sólo ha negado que no estuviera en plenas facultades mentales, como dejó entrever la colaboradora de Sálvame, sino que es tajante diciendo que lo recuerda "absolutamente todo". Eso sí, no da pistas de si lo que cuenta la madrileña es o no verdad. A lo que sí responde es a la supuesta obsesión que se ha dicho que tiene con Belén: "Nunca he estado obsesionada con nadie", sentenció.

Además de este nuevo asalto Campanario-Esteban en el ring mediático, el quiosco de esta semana se hace eco de otros asuntos, como la relación entre Paula Echevarría y David Bustamante, una ruptura que parece no tener término medio a raíz de las portadas. Así, mientras Semana asegura que ambos se muestran muy cariñosos en público, Lecturas asegura que el cantante ha tocado fondo y sigue sin asimilar la separación.

Diez Minutos, por su parte, dedica su portada a Javier Santos, el que parece puede covertirse en el nuevo hijo de Julio Iglesias. Después de décadas luchando por entrar en el libro de familia del cantante, el joven se siente ganador de esta batalla y asegura que hasta el primogénito del gallego lo presentó en una ocasión como su hermano.