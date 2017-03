Cantizano y la cara b de la fama

Para ser famoso hay que tener mucha correa y saber manejar no sólo las críticas sino también los halagos, ya que cuando éstos no cesan pueden cruzar la fina línea que termina convirtiéndolos en acoso, que es lo que le ha pasado a Jaime Cantizano. El jerezano ha sido víctima de una de sus fans y cuenta todos los detalles de su calvario en Diez Minutos, donde asegura que llegó a recibir más de 400 mensajes de la misma chica y que vio cómo la situación comenzaba a írsele de las manos cuando la acosadora consiguió tanto su número de teléfono como el de su madre. El día que le dijo: "Te quiero ver sufrir como he sufrido yo" Cantizano supo que tenía que denunciar una situación que había dejado de ser una mera anécdota. Además de analizar en profundidad este asunto, Diez Minutos llega esta semana al quiosco con las declaraciones de Nacho Vidal sobre su hija transexual y con la exclusiva de una de las candidatas a Eurovisión, Vanesa Klein, que da las claves de por qué Manel Navarro fue finalmente el elegido para ir al festival. La cantante destapa el supuesto tongo hablando de irregularidades como los supuestos errores a la hora de gestionar el televoto.

Hola vuelve a abrir con una nueva escapada de la Reina por el centro de Madrid, aunque esta vez no ha sido una tarde de ocio en Malasaña, sino una jornada de compras acompañada por su estilista, donde ambas se muestran muy cómplices. No es la única royal que aparece en la portada de esta publicación. El viaje a Jamaica de Enrique de Inglaterra y su novia Meghan Markle y el nacimiento del primero hijo de Pierre Casiraghi también tienen protagonismo esta semana.

En Semana, Soraya se defiende de los que la llamaron mala madre porque se fue a cenar con su chico cuando su bebé tenía sólo unos días. También las primeras palabras de Miguel Ángel Muñoz sobre su madre tienen cabida en revistas como Semana y Lecturas. Esta última, no obstante, prefiere abrir con una entrevista a Blas Cantó y destaca también el abrazo de Isabel Pantoja y su hija tras los conciertos de Perú.