La comparecencia anual de Maurizio Carlotti en El Escorial empieza a ser uno de los platos fuertes de los Cursos de Verano. Él la prepara con ilusión porque le sirve de diálogo interno, en el que ordena y desordena a la vez todo lo andado a lo largo del camino. Carlotti es un hombre de televisión. Y de televisión en abierto, no de pago. De televisión lineal, todavía ¿Sabéis cuánto hace la cadena de pago más exitosa?, pregunta ilusionado a los asistentes. Solamente un 0,3%, siete veces menos que Nova. Y prosigue su argumentación frotándose las manos. ¿Imagináis cuántos espectadores ven el primer capítulo de una serie puntera en un canal de pago? Un millón, contesta uno; seiscientos mil, replica otro. A lo que Maurizio tercia: sólo 60.000. Y 300.000 si sumamos todos los pases bajo demanda durante su primera semana.

Maurizio Carlotti participa en el curso sobre los nuevos caminos de la ficción nacional. Y en ese contexto no puede evitar hablar de las producciones cinematográficas. "De las 180 películas españolas en cartel durante el primer semestre de 2017, sólo el 9% eran de las televisiones privadas, 12 nuestras (de Atresmedia) y 5 de Mediaset. ¿Sabéis qué taquilla lograron? El 77% del total. Las otras 163 películas se repartieron el 23% restante".

Por eso Carlotti no para de hablar de industria audiovisual, de cuánto cuesta producir un minuto de ficción en televisión (10.000 euros en España, 30.000 en Italia, 40.000 en Reino Unido, puede que más de 100.000 en las mejores series de Estados Unidos). Y no se cansa de insistir en que del mismo modo que hay subvenciones para los astilleros, las eléctricas o la agricultura, también invierta en el audiovisual con generosidad. Con sus 65 años cumplidos, sabe que no como gestor, pero sí como espectador, continuará viviendo momentazos de la televisión en abierto.