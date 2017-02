Las cosas que deciden en Canal Sur sólo pueden ocurrir en Canal Sur. No hay una cadena generalista seria que mande su informativo de noche a la hora de la merienda durante dos semanas seguidas porque ha de retransmitir en directo un acontecimiento que no pasaría nada por emitirlo en parte con una hora de retardo. A no ser que queramos comparar una función del Falla con un partido del Mundial. Los que se parten el pecho por la Tacita dirán incluso que el Carnaval es más importante, pero sinceramente a 8,2 millones de andaluces (lo que no han seguido con atención estas noches de Canal Sur) los repertorios no son tan interesantes como para estar tantas noches atados a un maratón tan irregular. Ni creerían necesario emitirlo todo en riguroso directo. Canal Sur está dañando mucho a su Noticias 2 y lleva a la deserción en el prime time. Después del cansino berenjenal tendrán que remontar penosamente en su franja más débil.

La fase de cuartos en directo en Canal Sur es prescindible. No tiene la calidad ni el interés para la inmensa mayoría del público andaluz. La cuota de audiencia no ha llegado a los dos dígitos y eso que las funciones se extendieron hasta entrada la madrugada. Los directivos podrán darle coba al ego de los parlamentarios pero estas cifras de audiencia no hay por donde cogerlas. A eso hay que sumar que mucho público de la Bahía de Cádiz, el más entusiasta de estas retransmisiones, opta por la señal de Onda Cádiz, más amena, pese a que tienen menos medios.

El alto coste de la fatigosa retransmisión del Falla se vuelve a perpetrar de nuevo contra las productoras, las perjudicadas con este intenso austericidio interesado de la RTVA. En una corporación que cada vez vertebra(es su obligación) menos, la sobredimensión del Carnaval de Cádiz, paradójicamente, es signo de centralismo. El forofismo que existe en el público sevillano no compensa la indiferencia de la olvidada Andalucía Oriental. Entre el abuso de sevillanas y chirigotas Canal Sur hace tipo-tipo dando pasos atrás.