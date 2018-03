Ni una alusión a Gabriel. Ni una alusión a la novia del padre de Gabriel. Ni un segundo, ni una palabra, ni una mínima concesión al suceso de Níjar. En la edición del lunes de La 2 Noticias decidieron prescindir de este asunto, piedra angular sobre la que se edificaron el resto de informativos y programas de actualidad en dicha jornada.

Interpreté esta omisión como una especie de objeción de conciencia ante un periodismo carroñero. Pero reconozco que me sorprendió un posicionamiento tan radical. Pongámonos en situación. Recordemos cómo fue el lunes 12 de marzo en la televisión. En las televisiones. Cuando La 2 Noticias abrió su sumario con la manifestación de los jubilados de Bilbao en el que fue su noveno lunes consecutivo de protestas, me puse en estado de alerta. ¿Sería capaz el equipo que comanda la editora María José Ramudo de ignorar la supuesta noticia del día y de la semana? Enseguida recordé el caso de Diana Quer. La casualidad hizo que el hallazgo del cadáver coincidiese con las vacaciones navideñas del programa, por lo que ignoramos cómo habrían abordado el suceso.

A estas alturas de la columna, me resulta difícil eludir los escuetos datos de audiencia cosechados por La 2 Noticias, que apenas alcanzó los 68.000 espectadores en algunas entregas de la semana pasada. No porque haya disminuido su calidad ni por desinterés de sus seguidores. Simple y llanamente porque ahora, por decreto, el programa no puede emitirse antes de las doce y media de la noche. Es decir, una hora después de que acabe 'Historia de nuestro cine'. Pero aquí surge la pregunta del millón: ¿es precisamente por su baja audiencia por lo que los jefes de TVE conceden bula a La 2 Noticias para arrancar con la manifestación de jubilados cabreados en Bilbao y para no hacer ni caso al suceso de Almería? ¿Por lo que es posible la propia existencia del programa?