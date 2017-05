Caso Asunta

Seguí con enorme interés el primer episodio de Lo que la verdad esconde dedicado al caso de Asunta Basterra, pero no con embeleso, como sí me ocurrió con Muerte en León (Justin Webster), cuando me sorprendí degustando las cuatro entregas sin pestañear, esperando como ya no se suele la llegada del nueve capítulo. Me pregunto el porqué de mi reacción. En primer término, creo que era una cuestión de expectativa. Esperaba demasiado de una obra de Elías León Siminiani, un autor en toda regla con cuyo Mapa dibujó uno de los largometrajes de no ficción más relevantes de lo que llevamos de siglo XXI. Unida a la expectativa, creo que también sentí una ración de rabia. Cuando me enteré de que Siminiani emprendía este proyecto con Bambú, destinado a Atresmedia, no me alegré.

Está bien que los realizadores con más personalidad, con lenguajes propios muy poderosos y con una capacidad creativa irrefutable irrumpan en los territorios de la televisión. Hasta ahí todo bien. ¿Pero para hacer qué? El caso de Asunta fue convertido en material de derribo, en detritus vinculado sí o sí a los territorios de la telebasura, cuando los informativos abusaron hasta lo indecible contando lo que se sabía, lo que no se sabía y hasta lo que se imaginaba.El buen hacer de León Siminiani, su clase, la ausencia de voz en off, el riquísimo lenguaje audiovisual, el inteligente montaje, son cautivos del primer minuto al último de su objeto de estudio. Asunta, Asunta, Asunta. Y lo Basterra y Porto, y Porto y Basterra, y tira porque me toca. En este sentido, miedo me da, por no decir pereza, el berenjenal en el que andará metido Isaki Lacuesta, el próximo autor en nómina. Ya veremos.