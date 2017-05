Ya hemos comprobado que un gallo en inglés no aporta nada a una actuación procedente de España en Eurovisión. Nunca debimos pasarnos al inglés por un puñado de votos. TVE tiene que mandar canciones en español (o alguna vez en catalán, si vale para restañar algún reproche). El último puesto continental creció como anécdota por el despropósito de mandar a un pipiolo sin preparación y sin la mentalización adecuadas. Aquel drama del cero de Remedios Amaya está más incrustado en la memoria colectiva porque en 1983 apenas había una cadena y media, por lo que todo el mundo fue testigo de un naufragio que hubiera merecido más suerte. Pero además, con todos los complejos casi intactos en los bulbos del cogote, en aquellos tiempos no había éxitos deportivos y no valorábamos nuestros éxitos sociales y políticos, por lo que la sensación de ridículo por culpa del festival (el musiqueo con el que el franquismo había maquillado su imagen) fue mayor. Eurovisión era la única ocasión por entonces en que mirábamos cara a cara al club de Europa y bastante teníamos ya con el bochorno integral del Mundial de Naranjito.

Lo de Manel Navarro no es ya una mortificación nacional pero sí avisa de que en TVE las cosas no se hacen bien. En el caso eurovisivo no es cuestión de retirarse del festival, sino de enviar cosas decentes y profesionales. En español. Aspirando a innovar o a sorprender, como la televisión de los portugueses.

El esfuerzo que ya sí debería estar haciendo RTVE en este ámbito de difundir la cultura y la buena imagen de país a través de la música comercial es crear una revisión del festival de la OTI. Un encuentro internacional con América (al que están invitadas Australia o Malawi, si quieren, pero en nuestro idioma), en el que compitan canciones en castellano. Una fiesta musical que llame la atención de todo este mundo global. Una OTI del siglo XXI podría ser un complemento, o una alternativa, a ese Eurovisión en inglés que empieza a cojear. Sería un lucido propósito de enmienda ante un fracaso de chichinabo.