Centralismo

Cómo se nota que la información meteorológica se realiza desde el centro. Llevan desde el principio de la semana anunciándonos que la primavera recién estrenada se acababa de repente. Que volvía el invierno. Que podíamos ir sacando los abrigos y las bufandas (sic). Que las temperaturas caerían de golpe diez grados. Y que irían acompañadas de viento y tempestades ¿Por qué será que desde siempre tengo la apreciación de que el norte manda más que el sur en esto de la información, en la del tiempo y en de todo lo demás? Será porque quienes ocupan las sillas del mando proceden de arriba, o del centro, y no de abajo. Hablo sólo de geografía.

El martes ya vimos en los informativos a gente con paraguas y chubasqueros por San Sebastián. Y por Asturias y por Galicia. Y no mentían. Es verdad que ha vuelto el temporal al norte. Y que en León y en La Rioja hace un frío que pela. ¿Pero qué pasa con los del sur? ¿Acaso el litoral que va desde Huelva hasta Valencia no cuenta? ¿Tan poco se tienen en cuenta estos diez millones de habitantes-contribuyentes a la hora de referirse a las isobaras?

Comprendo que la información meteorológica tiene mucho tirón. ¡Pero si soy uno de sus incondicionales! Comprendo que tiene un nosequé que te atrapa y no te suelta, y que si anuncias temporal, adversidad, rayos y truenos, todavía vende más. Pero conste en acta que al sur no ha vuelto el invierno. Y que si se ha ido la primavera es por una sencilla razón: porque sólo hay dos estaciones, el invierno y el verano, al que entramos ya incluso los que lo detestamos. O sea, que de lluvias tremenda, nada; y de nieve, menos todavía. Ah, que no digan 'cuota' de nieve. Que hieren al oído.