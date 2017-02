Confesaba Andreu Buenafuente en la fiesta de cumpleaños del canal #0 que, sin demérito de todos los trabajos realizados con anterioridad, Late Motiv era lo mejor de su carrera. Y todavía más. Aseguraba el humorista de Reus que con este proyecto ha tocado techo. Que sólo cabe mantenerse porque ya no es posible escalar más. Tiene a su disposición todo lo que necesitaba para hacer el programa soñado. Como anhelaría el arquitecto más afamado cuando proyecta un diseño, amén de caro, personalísimo.

Desde mi posición de espectador diletante, me identifico plenamente con Andreu. No hay goce, aquí y ahora, para el espectador que habita en mí, comparable con el que supone un chute de Late Motiv. No me he perdido ninguna de las 182 entregas emitidas, pero les confesaré algo. Reservé 8 de ellas para esas noches tontorronas de las dos semanas navideñas en las que el programa se fue de vacaciones. Dado que tengo un amplio stock de programas grabados, los que se emitieron la primera quincena de noviembre los vi en diferido, como si fueran estreno, a su hora habitual, días como el 26, el 27, el 28 o el 29 de diciembre. Cuando la televisión daba miedo. O vergüenza. Es ahí donde se podía constatar cómo Late Motiv toca techo.

No soy hombre de alharacas. De ahí que me gustase tanto el programa con Luis Landero, que acudió a promocionar su novela La vida negociable. Motivo por el que Buenafuente casi tuvo que pedir disculpas, sutiles, a los jefes que se lo permiten (recordemos que el día anterior Isabel Pantoja había congregado a casi 5 millones de espectadores con Pablo Motos en El Hormiguero). Landero, delicioso observador, habló de la felicidad, el esfuerzo y de cómo hemos sustituido la cultura por lo banal, las vitaminas por chuches. Seguro que Buenafuente pudo dormir tranquilo.