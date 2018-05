Ciudadanos y los independientes

Aparece como el tercero en discordia. Los más optimistas piensan que pueden ser primeros o segundos. Ciudadanos también tiene mucho que decir en las elecciones municipales de 2019. Javier Millán será el candidato a la Alcaldía, en condiciones normales, y con primarias internas por medio, como requisito. Nadie espera sorpresas ahí. A pesar de los rumores de que habrá independientes en la lista de Ciudadanos, incluso con resposibilidades de gobernar, si entran en una coalición. La aspiración de Millán, ya confesada, es esa: participar en el próximo gobierno municipal. Con el PP o con el PSOE, ya se verá.

A la vuelta de la Feria de Sevilla, precisamente, Albert Rivera dio hilo a la cometa de los independientes. El globo sonda de que Manuel Valls (ex primer ministro de Francia con el Partido Socialista, cargo en el que duró dos años) pudiera ser candidato a la Alcaldía de Barcelona pareció un bombazo mediático. Rivera confirmó las gestiones, y llegó más lejos. Dijo en el encuentro de cargos de Ciudadanos, en El Escorial, que su partido estará abierto a independientes en las próximas elecciones municipales y autonómicas. Y pidió comprensión a los militantes presentes.

La participación de independientes en los partidos es un clásico de la política. A los militantes que mantienen fidelidad, y permanecen al pie del cañón (aguantando errores de sus líderes, a las duras y a las maduras), no les gusta que lleguen figuras, en plan señoritos y señoritas, para salir en la foto del cartel. Pero también es verdad que se han perdido muchas elecciones por confiar, a ciegas, en militantes de escasas luces y mínimo talento.

¿Tendría más posibilidades de ganar Ciudadanos con un independiente de renombre? No se sabe, ni se sabrá. La labor municipal de Javier Millán es difícil, porque pelea en inferioridad, y juega con la derecha o con la izquierda, según. Más que por renombre personal, compite por pundonor. Así se ha abierto un hueco, por méritos propios, que le dará para influir en las próximas elecciones (con un aumento de concejales birlados al PP y puede que alguno al PSOE), aunque no salga como el favorito para la Alcaldía. Las próximas elecciones de Sevilla no parecen las más oportunas para alcaldables independientes con apellidos, que funcionan mejor cuando el alcalde es desastroso. Por el contrario, pueden venir bien para reforzar las listas cuando falta banquillo.