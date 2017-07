Cliente en el saco, servicio menguante

Pilar esgrime un pantallazo de su celular en el que se testimonia que su llamada al teléfono de cuatro dígitos que corresponde al servicio de atención al cliente ha sido cortada sin respuesta… después de 55 minutos de espera. Una horita con el teléfono de (no) atención al cliente, para terminar con un colgonazo. Te dirán: "Señora clienta, es que por algo es gratuito, la gente no para de llamar por tonterías, y nuestros operadores no se están rascando el ombligo precisamente". Se trata de la líder de la telefonía móvil a nivel nacional. Es más que probable que sus competidores den un servicio aún peor. Sin duda, sus operadores están hablando e intentando asistir a quien tiene mal servicio de wifi, o un terminal que ha salido tan caro como malo, o quiere que Juego de Tronos esté incluido en su paquete doméstico porque así se lo aseguró un operador que llamaba en plena cabezadita previa a la media peonada vespertina, tan española. Ahí sí fueron diligentes: para vender. Para atender lo convenido en el contrato, ya es otra cosa. Una vez captado el cliente, a hacer caja con él. Si éste tiene problemas, una de dos: que vaya a una tienda física -cada día son más escasas-, también colapsada. O que espere con el altavoz puesto oyendo el jingle corporativo al límite del harakiri. La estrategia es confinar la relación con el cliente a una página web. Una vez adicto el cliente, el proveedor recorta el servicio.

Lo mismo cabe decir de la atención bancaria: cliente en el saco, ergo servicios menguantes y comisiones emboscadas que te tienen en un sinvivir cada vez que revisas los movimientos de la cuenta. La eliminación de miles de sucursales por la contracción de los mercados bancarios -otro misterio insondable para legos y peritos, cuando uno ve las notas de prensa de los millonarísimos resultados de los ejercicios- parece justificar que los mayores, predigitales, pasen la prueba de fuego de enfrentarse en la calle a un cajero que les pide que decida sobre sucesivas opciones múltiples: ya nadie los atiende personalmente ni les actualiza la cartilla. Las colas para hacer operaciones en la abarrotada oficina tienen la cara del estrés del cuentacorrentista o prestatario… y la del empleado sometido a otra presión aún mayor, que se combina con la tiranía de los objetivos de venta de casas desahuciadas o en dación de pago, televisores de plasma, seguros, seguros médicos y lo que haga falta. La chinificación de la banca tradicional: tenemos de todo, pero nuestro servicio es low cost. Y déjeme de atención personalizada: a la web. A unas malas, estimado cliente, estará usted sólo en el limbo de la (no) atención.

Qué decir de los seguros médicos privados, que dejaron hace tiempo de ser algo exclusivo para caer en un bajo coste vestido de bonito, convergiendo con los estándares de plazos y masificación de la sanidad pública. De nuevo: una vez captado al paciente, vamos a captar a otros, y ya atenderemos a la gente como mejor podamos: "A ver… para el doctor Pérez-Osamenta le puedo dar cita dentro de mes y medio"; "¿Cómo? ¡Si estoy rabiando con la rodilla y no sé por qué!. "Le recomiendo entonces que se vaya a usted a Urgencias", te dice la operadora, algo cómplice. Lo dicho, como en la pública, pero sin su dotación tecnológica ni la calidad técnica de su personal. Más clientes y más exprimidos, menos costes por clientes, menor nivel de servicio. Lo mismo que con la banca o la telefonía móvil. Cabe decir tres cuartos de lo mismo en servicios de gas o electricidad.

Daremos un dato que hará de fatal corolario: la institución encargada de vigilar el mal servicio y el abuso, la Comisión Nacional de la Competencia, sólo recauda un 3% de las multas que impone. Ahí lo llevas.