El capítulo La elevación de la geología es un tratado impagable sobre la envidia y el complejo de superioridad, defectos que aglutina la siempre gran caricatura de Sheldon. Sólo un episodio así (el noveno de la décima temporada) justifica la existencia de un espectro como Big Bang, cada vez más alejado de lo que fue. Los diez millones de dólares que cuesta un capítulo, por mor de los sueldos millonarios de sus actores, son un exceso para la genialidad que a veces concentran sus guionistas. Big Bang ha sido renovada por dos temporadas más, dos años innecesarios para lo que se despacha, aunque La continuación valdría la pena si nos garantizaran un par de repuntes como el del geólogo capítulo. La renovación de esta serie se encuentra más en la secuela juvenil de Sheldon, con el visto bueno del propio Jim Parsons.

En España hacemos más bien garabatos costumbristas, como Allí abajo. Una comedia cada vez más coral (demasiado coral, parece un arrecife) que se salva más por los destellos de cosecha propia, como las exclamaciones de Carmina Barrios, que por los chistes que se esparcen por ese infinito número de personajes. El regreso de la comedia vasco-andaluza de Antena 3 se inició sin miramientos con el golpe de efecto del arranque de la nueva temporada, tras un buen cargamento de anuncios (entre flashbacks y un momento que volvemos, un esfuerzo). Fue esa piedra al estanque narrativo para que se muevan los renacuajos. En Allí abajo no es tan necesario que pasen cosas sino que los protagonistas se enzarcen. No es tanta la aspiración de verosimilitud como las ganas de no perder la vía del sainete. El camino recto al aplauso. Estamos hablando de hacer audiencia, no de construir series para la historia.