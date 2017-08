Comidistas

Ya conocíamos casi todos a Mikel López Iturriaga por los vídeos de El Comidista, su web y la de su equipo. Una web entretenida y didáctica donde se trata con respeto y sin fingida gravedad la gastronomía, la cocina y la alimentación. Todo eso engloba un mundo instructivo, divertido y sabroso, esté más o menos de moda. Haya muchos o muchísimos jartibles al respecto, la comida interesa. Interesó siempre, bastante antes de Masterchef. Pero tanto como para sostener por sí sola un prime time, es más difícil. Es un reto. Aunque el director-conductor lo pone algo más fácil. A Mikel por parentela deportiva, ante un primer vistazo, no le hacen falta demasiadas presentaciones y como personaje por sí sabe conectar, viste de buen humor todo lo que toca y anima a las ganas de curiosear. Es un tesoro para gustar tanto a viejunos como a millennials. Nunca nos pondremos de acuerdo en si la tortilla debe llevar o no cebolla.

El Comidista en forma de picoteo, visitándola a ratos, es siempre una opción aconsejable. Y convertir su esencia en un programa de televisión ha sido una buena idea. Era inevitable. Pero para protagonizar toda una noche, incluso en La Sexta, es un desafío para alcanzar enormes índices de audiencia. Algo así pasaba como Muchachada Nuí, que tenían una tremenda parroquia en youtube, por las pioneras redes, y después no alcanzaban ni el 2%, perdidos por La 2.

El estreno estival de La Sexta, como Petete, enseña y entretiene, aunque no deja de ser una sucesión de cápsulas entrelazadas. Tiene ritmo, contenidos, y será una tabla de salvación para los que zapeen durante los fines de semana, por las sobremesas. El Comidista se crece viéndolo on line, su hábitat natural, buscándole el horario de cada cual. Damos por hecho que los propios directivos de Atresmedia son conscientes de lo que tienen entre manos y de ahí que incluso lo hayan programado en verano. Hay contenidos, llamados a empapelar temáticas, que no se pueden medir por lo que rindan en una noche.