En las promociones de los nuevos informativos de las 14.00 y las 20.00 horas que desde el 17 de abril se emiten en el 24 Horas se decía que, con ellos, el canal "compite". Es decir, entra al trapo en unas horas eminentemente competitivas.

Ha bastado una semana desde que Olga Lambea presenta la edición de sobremesa y Álvaro Zancajo la vespertina para comprobar que han perdido la partida. Que el resto de informativos que se emiten en ese horario se los han comido con patatas.

Ojo, que yo no soy contrario a que el canal tome este tipo de iniciativas. Tampoco tenía mucho sentido que un canal de información continua estuviese en horas tan señaladas a otras cosas, como la redifusión de programas del estilo Lab 24, Emprende o Zoom net.

Pero, claro, a lo mejor llevar a cabo un informativo convencional no es el mejor camino para 'competir'. Puesto que, en ese caso, la audiencia migrará hacia otras ofertas. Y esperará, en todo caso, a la hora del Telediario oficial para sintonizar con la pública.

En cualquier caso, no es fácil que un canal de información continua sume adeptos. No es fácil competir. Recordemos el triste final que tuvo CNN+, que no pudo soportar su escaso seguimiento en relación a su alto coste. Es verdad que en el caso de la televisión pública es diferente. Que la plantilla de los servicios informativos está, y la de los centros territoriales y las corresponsalías.

¿Pero cómo se rentabiliza todo eso con un canal de información continua atractivo, trepidante, que enganche y que compita? ¿Fichando a un Antonio García Ferreras que lo dirija y protagonice a su estilo? Puede parecer descabellado, pero si de lo que se trata es de competir, con él y sus subordinados claro que se competiría. Sólo falta realmente que un director de TVE lo tenga claro y lo consienta.