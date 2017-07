Por fin me decidí a comparecer en el programa RTVE responde, dando la cara y expresando mi queja por el maltrato a que es sometida la música clásica, emitida en horarios imposibles. Han pasado 7 años desde que la publicidad se ausentó de TVE, pero los horarios de Los conciertos de La 2 no se han modificado. Se emiten invariablemente a las 8 de la mañana de los sábados y los domingos. Y nada indica que vayan a cambiar.

Contestó a la queja el director de La 2 en persona, quien argumentó que pese a que la cadena emita sin publicidad no pueden dejar de tener en cuenta a la audiencia. Y ciertamente escuchar estas palabras me soliviantó. Vamos a ver si me explico. Un servidor, audiencia fiel del programa, target de espectador de estos conciertos, me quejo de que después de treinta años bien valdría encontrarles otro acomodo. Y me atrevo a sugerir que se emitan en directo, los viernes a las 8 de la tarde, ofreciendo el ciclo de abono de la Orquesta y Coro de RTVE.

El director de La 2 contesta que la cadena debe tener en cuenta a la audiencia. Refiriéndose a tal como "cuota de pantalla", como "share", como ente abstracto y como cifra con la que manejar datos y medias. Aunque este presuponga discriminar a los espectadores uno a uno, menospreciar el servicio público que es el que debería prevalecer.

Atendiendo a los datos de esta misma semana observamos que el concierto del domingo logró un 2% de cuota de pantalla y fue seguido por 20.000 espectadores. No es difícil extrapolar que, caso de que dichos conciertos fuesen trasladados a las 8 de la tarde, es posible que la cuota bajase a un 0,5/0,6%. Pero de este modo, pese a todo, alcanzaría los 60.000/70.000 espectadores. Y La 2, a las ocho de la tarde, no nos engañemos, no pasa del 1%. Sería una manera de dignificar en horario un programa olvidado y justificar el servicio público de TVE. Por unas décimas La 2 no iba a sufrir nada que ya no sufra.