Conexión con el aeropuerto

Un ejemplo del disparate de las infraestructuras de Sevilla en el siglo XXI (y de la inutilidad de los partidos que gobiernan para resolverlo) es el tren de Cercanías al aeropuerto de San Pablo. Ese asunto se trató la semana pasada en el Pleno del Parlamento Andaluz, a pregunta de Ciudadanos. El consejero de Fomento, Felipe López, dijo que es partidario de conectar la estación de Santa Justa con el aeropuerto mediante el Cercanías, enlazando también con el apeadero de Fibes. Así se desprende de las primeras conclusiones del estudio de viabilidad que están elaborando; y que por supuesto todavía no han terminado.

Este es un primer matiz interesante: la lentitud de la burocracia para las infraestructuras. Dicen que es para no despilfarrar. El PSOE alcanzó un acuerdo con Ciudadanos para los presupuestos andaluces de este año, en el que incluyeron 800.000 euros para el estudio de viabilidad, que no han sido utilizados, sino que han gastado sólo 9.800 euros para un estudio del contenido del estudio que todavía no han elaborado. Supongamos que para las conclusiones de ese estudio tampoco hace falta ser Einstein. Pues de lo que se trata es de concluir que deben conectar la estación de Santa Justa con el aeropuerto de San Pablo, ampliando el servicio de Cercanías de Sevilla. Y presentarlo al Gobierno central, para que algún día empiecen las obras, y no se sabe cuándo las terminarán.

Así funcionan estos asuntos. Pero la realidad es que, a día de hoy, no llega el tren de Cercanías al aeropuerto de la capital de Andalucía. Dándose la circunstancia de que la segunda provincia en habitantes es Málaga, que tiene el primer aeropuerto andaluz en número de pasajeros, y evidentemente cuenta con tren de Cercanías desde la capital malagueña al aeropuerto.

Y, aún más cerca, tenemos el caso de Cádiz, que es la tercera provincia andaluza en habitantes. El aeropuerto de Jerez de la Frontera, el tercero de Andalucía en pasajeros, está conectado por tren de Cercanías con Cádiz, San Fernando, Puerto Real, El Puerto de Santa María y Jerez. En realidad, esa conexión también se puede utilizar desde Sevilla. Es decir, que desde Santa Justa se puede ir en tren al aeropuerto de Jerez (se tarda en torno a 57 minutos), pero no al de Sevilla.

Espero que algún día terminen los estudios que ya han empezado. Aprobar esto no debería ser tan difícil. Excepto que los estudiantes sean muy torpes.