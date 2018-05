Contenedor, 'blockchain' y contaminación

Los países han mantenido relaciones comerciales entre ellos desde tiempos remotos. Pero la gran expansión comercial se experimentó en la década de 1960. Por entonces el comercio internacional representaba el 20% del PIB mundial; hoy en día llega al 50%. Un sencillo invento, una caja de acero ondulado de 2,44 metros de ancho, 2,89 de alto y 12,19 metros de largo, provocó en gran medida este cambio: el contenedor de mercancías. Tim Harford, en su delicioso libro 50 innovaciones que han cambiado el mundo cuantifica el ahorro que supuso el uso del contenedor estandarizado: de los 420 dólares que costaba que un barco transportara una tonelada a través del Atlántico en 1954, con contenedores pasó a costar menos de cincuenta. Ahora Hardford tendría que añadir a su lista un nuevo invento que va a volver a revolucionar el comercio internacional: la tecnología blockchain.

El ahorro de tiempo y dinero fue lo que impulsó al joven camionero estadounidense, Malcom McLean, a diseñar los contenedores. Con el blockchain la revolución vendrá por los mismos motivos. Especialmente beneficiará al transporte marítimo, que mueve el 80% del comercio mundial. Las estimaciones que se barajan señalan que digitalizar el comercio, sustituyendo el complicado y lento papeleo actual por plataformas neutras y abiertas, mediante las que el intercambio de información se haga de forma rápida y segura, reducirá espectacularmente los costes administrativos del transporte, que suponen el 20% de los costes reales del transporte físico. Así, los costes de transporte de muchísimos productos serán prácticamente nulos. Además, la documentación, que ahora tarda días en llegar a su destino, podría llegar en cuestión de minutos.

Esta transformación digital seguirá impulsando el comercio internacional, haciéndolo crecer un 15% más. Y, como todas las innovaciones, provocará nuevos ganadores y nuevos perdedores. En su día, los poderosos sindicatos de estibadores y los burócratas que manejaban el antiguo sistema no estuvieron muy a favor del cambio hacia el uso del contenedor. Del mismo modo, la aplicación del blockchain nos les hará ninguna gracia a muchos. Pero más allá de los colectivos particulares afectados, todos perdemos con el comercio internacional, y más mientras más intenso sea: por la contaminación que produce.