QUE TVE perdió hace mucho tiempo su función de servicio público es algo constatado por todos ¿Es tarde para reconsiderar esta cuestión? ¿Existe alguna posibilidad de rescatarla de la deriva en la que se encuentra instalada? Hoy quisiera aplicar un serio correctivo a sus responsables, centrándome en materia de música culta, como denominan en la casa a la clásica.

La ópera Il puritani, de Giacomo Puccini, fue emitida en la madrugada del domingo al lunes entre las 1.15 y las 4.15 de la madrugada. Atrás quedaron esas transmisiones empaquetadas bajo el paraguas de El palco que, con una cadencia mensual, adornaban las noches de La 2 en horarios razonables.

Ahora es posible que se dé una sola ópera por cuatrimestre, y siempre a deshoras. Disparate sobre disparate, dichas óperas, grabadas con la máxima calidad técnica, se emiten en un canal que ni siquiera tiene Alta Definición. ¿No sería más coherente, puesto que se emiten en lo más proceloso de las madrugadas, que su señal saltase a La 1, ésta sí en HD? Lo digo porque a las horas en las que salen en antena, este canal no cuenta con programación propia. ¿Qué temen, que en lugar del 0,2% que logró Il puritani en La 2, se queden con un 0'1%? ¿Qué diferencia existe entre un 0,2% y un 0 técnico?

Pero voy más lejos. Siguiendo con la música clásica y con la misma argumentación, ¿por qué no se trasladan de una vez los conciertos matinales de los fines de semana a La 1? No por ninguna manía especial. Es que nos gustaría verlos de una vez por todas en HD, en una calidad que merece el madrugón. Y puesto que a las 8 de la mañana La 1 se limita a emitir la señal del Canal 24 Horas, no veo dónde está el problema. Sí, ya sé, en el 9% que marca esos informativos en La 1. ¿Pero dónde quedan entonces el servicio público, la cordura y la planificación?