Críticas justificadas

El nuevo programa de Pilar Rubio, Fit Life, ha recibido un aluvión de críticas, todas ellas justificadas. Para empezar, está de moda vender como docurreality cualquier cosa que no tiene ni rastro de documental, ni tampoco de reality, y eso ocurre precisamente con el nuevo espacio de producción propia del canal de pago Fox Life sobre vida sana, entrenamientos y demás de una mujer que se vende 10, Pilar Rubio, quien de entrada ya avanzó que de su vida dejará ver bien poco. En vez de comer porras y cantar coplas en el sobrecargado vestíbulo de su casa por Navidad, como hacían Las Campos, la colaboradora de El hormiguero nos pretende documentar con los ejercicios que hace con su entrenadora personal, con una sesión de fotos de siete horas para una revista y con recetas muy sanas pero poco apetecibles. Un batiburrillo con Rubio como protagonista absoluta de un sinsentido de programa, nada divulgativo y que ciertamente despierta poco interés.

Para colmo, el primer episodio ha resultado un auténtico insulto para las madres trabajadoras de este país. Cuando la presentadora-guión-actriz-guión-colaboradora-guión-modelo se jacta de estar estupenda, de camino a una sesión de fotos, a pesar de que su hijo pequeño le haya despertado a las cinco de la mañana, se nota a la legua el montaje. También cuando se dirige a la cámara para confirmar que sus pechos son naturales, "nada de operaciones", dice, después de tener dos hijos. Celebramos que la naturaleza ha sido benévola con Pilar, pero en absoluto creo que ella represente el arquetipo de mujer del que hay que presumir en la actualidad, el que hay que exaltar. En este sentido, me quedo con Terelu comiendo churros por Madrid, y con María Teresa cantando Si nos dejan de la mano de Bigote Arrocet. Al menos, es más natural, más creíble. Como la vida misma, Natural Life, suprimiendo completamente Fit.

Las espectadoras están hartas de que les aconsejen, riñan o atosiguen con modelos de vida inalcanzables, porque el tiempo no da para mucho más después del trabajo, el cuidado de los hijos y de la casa. ¿Veremos a Pilar Rubio pasando la mopa por la casa? No es probable, la verdad. Este tipo de programas tipo Life sólo gustan a quinceañeras con tiempo de sobra después de hacer los deberes, por eso no convence a casi nadie más.

"Las madres no tenemos tiempo para nada así que hay que ofrecer contenido interesante, que te aporte conocimiento. He intentado ser el canal para que la gente optimice el tiempo y tenga una vida más fit", afirma la protagonista, pero el resultado en realidad es un espacio sin contenido, sin interés y totalmente prescindible.