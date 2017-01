Aunque Imanol Arias y Ana Duato lo ganen muy bien, la memoria es la gran protagonista de Cuéntame cómo pasó y es de esos personajes que hacen enorme a la serie de TVE, que no podía permitirse prescindir de su ficción más veterana y premiada. Puede sorprender que 16 años después la serie de los Alcántara siga en plena forma. Y es por la memoria, la de todos, la que monta los raíles de las historias. La que se encarama a la evocación para añadir nuestros propio pasado cuando en la trama familiar se descubren los kiwis (que en 1985 costaban 300 pesetas por unidad) o aparecen los Hombres G (nadie se quedó indiferente cuando escuchó por primera vez "sufre mamón"). A lo que sale en la pantalla se le sobreviene la vivencia particular, la anécdota de cada espectador, y eso es lo que ensancha la sombra de Cuéntame sobre sus personajes y las exageraciones de sus peripecias como la de sobrevivir al bombazo de El Descanso. Carlitos ya nos salió vivo de Alcalá 20 y Antonio del vuelo de Carrero.

Joaquín Oristrell, guionista y director de cine en aquellos años, es quien ha untado más mermelada de la memoria a las historias de Cuéntame, quien recubre de anécdotas, por menores que parezcan, los guiones. En esta temporada los programas y rostros de aquella TVE de José María Calviño, la de aquellos años, tendrán más apariciones a raíz de que Toni entra a trabajar en el Pirulí. Ya en este capítulo de regreso aparecía Felipe Mellizo, el narrador más iconoclasta que ha tenido la cadena pública. Los recuerdos de TVE son los recuerdos de todos nosotros y siempre funciona (aunque trituren a Cachitos, a Cómo nos reímos y a Viaje al centro de la tele). Cuantas más ristras de la memoria aparezcan, más delicioso nos resultará el propio Cuéntame. Ya es meritorio que al cabo de los años los Alcántara tengan ganas de que les pasen tantas desgracias y se sigan metiendo en negocios y amoríos. Es un milagro que doña Herminia se levante todos los días. En una TVE tan endeble, la de TVE de Hora Punta, que permanezca Cuéntame es una esperanza.