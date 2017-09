Cuéntame un cuento, ministro

Este artículo no va sobre Cataluña, pero sí sobre cómo los verdaderos dineros del país quedan sin eco entre el fragor del ruido, el enardecimiento y el vértigo soberanistas. El propio procès tiene un trasfondo y un núcleo económico: los cuernos catalanes con los privilegios fiscales vascos -históricos, pero también consolidados con pólvora- y la mezcla de insolidaridad fenicia con la creencia de que la balanza fiscal catalana es, como los independentistas afirman, el retrato del robo -que también sería histórico en el argumentario y decálogo del buen nacionalista- del cruel, buitre y atrasado Estado espanyol. Pero prevalece la cosa identitaria y la reclamación por las bravas de ese derecho a caminar solos y descojonar el Estado español unilateralmente, un proceso que se desencadena justo cuando llega la crisis más severa que uno en su cincuentena haya vivido: un detalle fraterno de gran calidad moral. Y todo ello rodeado de la tinta de calamar del mangazo gubernamental mejor organizado -el seny y la laboriosidad es lo que tienen- del país, el llamado tres per cent con el que la suicidada CiU ayudaba al desequilibrar las cuentas públicas catalanas. (Al final, un poco sí va esto sobre Cataluña, ya ven: es que se te van los dedos.)

Hay otros dineros públicos de altísima intensidad de los que, a pesar de esto, se habla poco. Más bien dineros privados y evaporados, pero que ya coloreados de rojo débito los apoquina el Estado salvador. Se trata del rescate bancario de 54.343 millones de euros, una cifra superior a toda la inversión en AVE en España en los últimos 25 años. Una descomunal inyección de dinero drenada de los impuestos de particulares y empresas españolas, o sea, sustraída a sanidad y dependencia, justicia, policía, ciencia, educación o infraestructuras. Una inyección no destinada a curar, sino a parar el colapso y la inminencia de la muerte: el muy mencionado "riesgo sistémico" de dejar caer a la banca, el tsunami, el supuesto horror y el caos. El ministro del ramo vigente y durante la crisis y este rescate ha sido y es Luis de Guindos. Nos ha repetido hasta la saciedad que este ciclópeo flotador público iba a ser reintegrado por la propia banca, es decir, por los supervivientes y sus zombis. Imagino que usted, igual que yo, ponía ya entonces en duda que se fuera a recuperar todo; a lo mejor usted también estimaba que el coste de la operación era sensato si se recuperaba un 60 o 70%, o al menos la mitad. Ingenuos nosotros.

Esta semana ha informado de este balance el gobernador del Banco de España, Luis Linde. Lo que ha contado allí es tremendo, pero no ha tenido casi repercusión. Lo ha dicho bien alto y clarito: siente años después del rescate bancario -más bien, cajario, se ha recuperado un 7%. A este ritmo, podríamos decir que dentro de 14 años, o sea, 21 años después de la morterada, el Estado recuperaría su dinero. Pero, ya lo dice Linde también, no va a ser así. Ni mucho menos. En el mejor de los casos que contempla el gobernador, se reintegrará una cuarta parte. Ni los activos tóxicos se han revendido o explotado como se nos dijo, ni los bancos absorbidos más o menos a la fuerza por la banca saneada y el Sareb han rendido como para devolver algo más que estas tristes cifras. Consuela, y no mucho, que Bankia, principal destinatario del rescate, sí ha levantado cabeza: de este banco han partido las devoluciones principales. Un banco público en este momento, no duden que dejará de serlo: de hecho, Linde anuncia que con la venta de las acciones mayoritarias que el Estado tiene en Bankia se obtendrá el triple que lo retornado hasta ahora. Y pare usted de contar. Hablando de contar, vaya cuento nos metió el ministro Guindos. Quizá se sintió con respecto a nosotros, hijos tributarios, como el padre de La vida es bella. Piadoso, él.