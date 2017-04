Cuestión de sexo

El cuerpo y la mente femeninos, esos grandes desconocidos. Durante años, la capacidad de razonar de las mujeres, la forma de sentir y hasta el criterio de nuestros cerebros para almacenar recuerdos han sido objeto de estudio. ¿Qué nos hace llorar y por qué? ¿De dónde nacen nuestros repentinos cambios de humor? ¿Por qué parecemos más sentimentales que racionales? Eternas preguntas sin resolver y que mantienen en vilo a los hombres. Sólo a ellos.

Autodenominados sexo fuerte, los hombres siempre han sentido inquietudes sobre el sexo femenino y han buscado explicaciones a comportamientos que creen genéricos en todas las mujeres. Preocupados por si nuestros síes son noes y nuestros noes tal vez, se embarcaron en el maravilloso mundo del experimento absurdo. Debían demostrar que somos diferentes, pero que repetimos los mismos patrones de conducta. Siempre en cuestiones nimias y absurdas. Quieren saber por qué lloramos viendo Los puentes de Madison y cómo averiguar por nuestro humor si estamos a punto de tener la menstruación.

De entre todos los estudios que los expertos masculinos han realizado a lo largo de la historia, mi preferido es el de la explicación al orgasmo femenino. Algo sufrido -más bien gozado- por, me gustaría decir que todas, las mujeres y que desde Aristóteles ha suscitado mucha curiosidad. Ellos, que todavía no saben cómo provocar uno, necesitan saber la finalidad biológica del orgasmo fémenino. Todo lo que ocurre en el cuerpo tiene un porqué y más en el de una mujer. De ahí que muchos estudiosos se hayan adentrado en los placeres femeninos. Que hombres debatan sobre las razones de algo puramente femenino y que sirve por y para generarnos placer es curioso. Sobre todo cuando deberíamos ser nosotras las que estudiásemos las mil y una formas de alcanzar ese derecho -que no regalo- que nos concede la Madre Tierra. Pero esa es una tarea que estos expertos aún no nos dejan emprender, al igual que tantas otras.