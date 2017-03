Cuídenme la Tercera, por favor

Competir con Bein Sports y la querencia del sofá sabemos que es complicado, pero ninguna batalla se ganó lamentándose. Hagan algo, inventen, pónganle pasión, modernicen desde su formación empresarial viejos e históricos clubes que tanto le han dado al fútbol, disfruten sin pensar antes en qué se llevarán para casa, pónganse una vez esa camiseta aunque sea de forma imaginaria... hagan algo, pero no dejen que muera ahora que precisamente hay frescura sobre la hierba. Es verdad que muchas cosas han cambiado, que el caucho de la sintética le está ganando el pulso a las semillas del natural, que los clubes profesionales no echan una mano como antaño porque no lo necesitan para lo que siempre hicieron y seguirán haciendo, llevarse a los niños que despuntan, pero también hay otras que han cambiado y pueden ir a mejor.

Quienes siempre hablaron con desprecio de esta maravillosa y didáctica categoría jamás probaron un filetito de sus planchas ni la suerte de sus rifas y papeletas, pero -más que nada- se perdieron su fútbol de cercanía y paquete de pipas, de amateurismo de verdad y no de boquilla y de niños invadiendo el campo en los descansos con el balón de los Reyes Magos.

Raro es el año en que no se oye que este o aquel club piensa suprimir su segundo filial (el Madrid y Barcelona ya no lo tienen) para ahorrar denostando una Tercera que debía ser respetada, consultada y adorada como los oráculos de la antigua Grecia. Gestores y técnicos que mandaban todo lo que no les valía a lo que veían como el cubo de la basura sin pensar que se trata de un valiosísimo tránsito hacia el profesionalismo, que convierte al juvenil en futbolista con barba, al estudiante en trabajador en prácticas... Antaño había voleones y gente de vuelta; hoy hay talentos que de un plumazo se ven compitiendo cada domingo cuando antes lo hacían sólo 4 ó 5 al año. Es mi preferida. Cuídenmela, hagan ustedes el favor.