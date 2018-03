La Sexta estrenaba ayer por la mañana, así, en escampavía, un programa sobre libros, Crear lectura. No es la mejor hora, pero se agradece. Y más tratándose del grupo audiovisual perteneciente al organigrama de Planeta. En la televisión, pública y privada, hacen falta más programas culturales que vengan de frente, que traten de literatura, de artes mayores. Suena a postureo, a "muy aburrido", pero el problema nunca es la mercancía (cuando incluso hablamos de mercancía de calidad) sino de quien vende y de quien se encarga del mercado.

No hay programas de profundidades por la TDT privada y en la pública se colocan a desmano, derrotados de antemano (con extraños intereses como las músicas de madrugada), porque se entiende que la cultura no es para el gran público.

Al menos debería intentarse. La cuestión pasa por huir de pedanterías, de acercarse con ingenio y un punto de desenfado. En las redes, en internet, donde todo es infinito, hay ejemplos de comunicadores y contenidos tratados con sincera amenidad. Es cuestión de posicionamiento. De voluntad de divulgar. La palabra "cultura" no debería ser sinónimo de huida y zapeo, como durante años han entendido los programadores. Los tiempos donde hubo mucha televisión gris son aún excusa para decir que al gran público español no le interesa la cultura.

Las cadenas públicas, por sus obligaciones, aportan su cuota de esfuerzo, pero aún debería ser mayor y mejor, porque pueden y deberían. En el caso de las privadas, donde Crear lectura o Convénzeme (lo de Milá, que nunca volverá a Mediaset) son excentricidades, la literatura, el arte, la historia o las ciencias no pueden ser sólo menciones en los informativos o basarse en factuales estadounidenses. Las dos grandes privadas, que gozan de varios canales por concesión pública, deberían tener un margen de producción propia destinada a tratar realmente la cultura, aunque parezca que no es rentable o no da audiencia. Ya veríamos. Sería un gesto de compromiso más allá de las típicas campañas.