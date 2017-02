Alguien ha pedido a TVE que desglose las partidas presupuestarias de todos sus canales, uno por uno y por separado, y la Corporación ha argumentado que no tiene la obligación de hacerla, pese a ser un ente público. Comprendo a quienes han solicitado las cifras imagino que con objetivos críticos, pero también entiendo la postura de los responsables de TVE a la hora de descartar dichas explicaciones acerca de estos macro-presupuestos.

Porque comprendo, por ejemplo, que es poco menos que imposible inventariar cuánto nos cuesta La 1 sin tener en cuenta el desglose de todas y cada una de las partidas destinadas a los servicios informativos, de la primera corresponsalía a la última, del primer centro territorial al último; con el apéndice, además, de lo que traducido en euros supone mantener el área de Deportes, que sería tanto como decir una 'macroredacción' independiente pero a la vez integrada en el paraguas de los servicios informativos.

Ello no es óbice para que se nos contase, de un modo transparente, cuál es el precio de cada uno de los programas que configuran la parrilla actual. A veces, en prensa, generalmente contestando a quejas puntuales, he podido leer lo que cuesta Tendido cero o, más recientemente, a cuánto sale cada una de las entregas de Hora punta (parece que en torno a los 40.000 euros). Pero no estaría de más completar el listado para que no cupiesen dudas, para que los espectadores conociéramos el coste real de cada uno de los espacios. De este modo, bastaría con sumarlos para hacernos una idea del dinero destinado a cada canal. A lo mejor nos sorprendíamos con que los programas de calidad salían baratos. O que al dividirlos por el número de espectadores suponían un dispendio. En los teatros públicos, en la ópera, así sucede, y nadie pone objeción.