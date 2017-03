En su huida hacia adelante, la televisión no duda en inventar formatos que sorprendan al espectador. Dando nuevas vueltas de tuerca a lo ya inventado. Es el caso de Desnúdame (DKiss, en la TDT), programa que resuelve en media hora el encuentro entre dos desconocidos desnuditos en una cama. Las combinaciones no hacen distingos: chica-chico, chico-chico o chica-chica. Al final, deberán decidir si ha surgido algo y desean continuar o si cada cual se marcha por su lado tras este vis a vis horizontal.

Atención, que aquí no hay desnudos integrales, a la manera de Adán y Eva. Los participantes mantienen su ritual en ropa interior. Sin embargo, la incomodidad de la situación es más palpable. La sencillez de la puesta en escena, apenas una cama grande, y un fondo negro por todo decorado, aportan una sensación de claustrofobia que a veces se traduce en los rostros de los 'concursantes', que parecen pensar eso de quién me mandaría a mí meterme aquí. Puede que sea lo más interesante de la experiencia. Cuando la televisión nos ha acostumbrado a todo tipo de impudicia, introduciendo las cámaras incluso en las supuestas noches de bodas de unos casados a primera vista, llega Desnúdame y se atreve a colocar las cámaras en un plató desabrido donde, a bocajarro, de buenas a primeras, un participante tiene que desnudar al otro, y el otro al uno. Y seguir las instrucciones de una voz anónima: 'acostaros', 'besaros en el cuello', y así hasta donde el guion llegue. Y nosotros, desde casa, sin perder detalle de lo que no se dice, que en estos casos siempre es más importante y significativo que lo que se dice. Ay, el lenguaje gestual.

Un debate pertinente sería plantear que es más inmoral, si la existencia de un programa como éste (más visto que muchos formatos apreciables de La 2) u Hora punta en el horario estelar de la televisión pública.