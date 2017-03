El Día del Energúmeno

Resulta que hay un señor que afirma que las mujeres tenemos que ganar menos porque somos más débiles. Se llama Janusz Korwin-Mikke y es eurodiputado. Déjeme decirle que no, que no somos débiles y mucho menos más débiles que los hombres. La debilidad forma parte de la condición humana y nada tiene que ver con el sexo. Débil es el que no avanza, el que duda, el que deja que el miedo lo paralice y el que sucumbe ante las facilidades que le plantean los atajos para llegar a su objetivo. Estoy segura de que usted, señor Korwin-Mikke, ha sido débil alguna vez; de hecho, lo es ahora. Necesita su minuto de fama y recurre a la provocación para lograrlo. Que hablen mal de mí, pero que hablen. ¡Ay, si Lola Flores viera cómo ha hecho uso de su antológica sentencia! Debería cobrar menos este mes por ese signo de debilidad. Aunque para él la debilidad en la mujer es innata, no algo ante lo que se caiga en una situación límite.

Pues vaya ahora a casa de cualquier limpiadora y dígale que es débil por levantarse a las cinco, hacer las faenas domésticas y luego echar una peonada de doce horas en casas que no son la suya. Dígale a aquella policía que vela por su integridad que es débil por pertenecer a un gremio que hasta hace dos días era una secta masculina. Dígaselo a esa actriz que se gasta los ahorros en chapa y pintura porque ya es vieja y la industria sólo quiere a jovenzuelas. Hable con aquella que crió a cuatro niños sola porque su marido nunca estaba y explíquele que es débil. Diríjase a la rubia guapa con dos masters y siete idiomas que lucha contra su propia genética para ser algo más que la rubia guapa y háblele de su debilidad. No olvide mencionarles que por eso tendrán menos ceros en su nómina. Al menos que sepan por qué llegan con dificultad a fin de mes a pesar de su duras jornadas laborales.

Y aún hay quienes no entienden que exista el Día de la Mujer Trabajadora, cuando lo extraño es que no hayan creado el de los energúmenos a extinguir... como este sujeto polaco.