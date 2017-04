Días contados

El regreso de Florentino Fernández y Dani Martínez a las sobremesas de Cuatro está siendo una auténtica travesía por el desierto. La pareja de cómicos, que en 2009 triunfó en la misma cadena con Tonterías las justas, no está consiguiendo repetir el éxito de público que tuvo entonces y, con el paso de los días, la curva de audiencia está tomando una preocupante tendencia descendente. Pero, ¿por qué no están logrando conectar de nuevo con el público que pone la tele después de comer?

El principal motivo para que Dani&Flo esté siendo un fracaso es no haber repetido el mismo esquema que en el programa anterior. Tonterías... era un programa de humor absurdo, en el que nada de lo que se contaba era realmente trascendental, se comentaban momentos televisivos y contenidos hilarantes, como la gamba o las guerras de corchopanes al ritmo del Pa panamericano, se convirtieron en fenómenos virales en las redes sociales de manera espontánea.

Era un programa guionizado pero lo suficientemente abierto para que no lo pareciera y todo fluyera de manera natural. En Dani&Flo pasa justo lo contrario. El guión es tan flojo que parece que los presentadores estén siempre improvisando, dando una sensación de poco trabajado. Faltan golpes de efecto y giros inesperados que sorprendan a los espectadores. Aunque quizá, la gran decepción del programa ha sido por culpa de los espectadores, que esperaban una versión de Zapeando en Mediaset que, sólo con sus realities, tiene contenido mucho más potente que Atresmedia, pero finalmente ha sido una cascada incesante de noticias con comentarios sin sustancia de los presentadores.

No interesa a estas alturas la opinión de Dani y Flo en temas de la actualidad pura, aunque sea con toques de humor. Los temas políticos ya están exprimidos en programas especializados como El intermedio, y las noticias curiosas que comentan ya se han visto una y mil veces en internet. Por otro lado, aunque cada día visitan el plató artistas y caras conocidas que están de promoción, pasan casi de puntillas y apenas se aprovechan estas entrevistas ni para provocar momentos divertidos ni para obtener titulares jugosos con los que salir en otros medios y potenciar la marca.

En los últimos días, parece que la cúpula de Mediaset ha reaccionado y han potenciado las parodias, las imitaciones y los doblajes característicos de Flo. También han dado puerta a Cristina Urgel, la reportera de calle. Pero no es suficiente. Los datos no mejoran y, aunque en la presentación del programa los directivos prometieron tener paciencia, Dani&Flo tiene los días contados en una franja de Cuatro que no remonta.