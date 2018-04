Días de ocurrencias

Faltan estadísticas para saber cuántos grandes proyectos, cuántas grandes ideas, han nacido en una caseta de Feria. Mientras se critica que las fiestas sirven para el holgazaneo de los sevillanos y las sevillanas, se minusvalora la sugestiva capacidad que ofrece para las ocurrencias. No se sabe por qué (aunque te lo puedes imaginar), es un tiempo estimulante, como si la capacidad creativa fluyera más suelta, como si flotara en el ambiente algo especial. En la Feria surgen ocurrencias de todo tipo. Algunas están referidas a la propia Feria, que quedaría irreconocible, si resultara reformada según las propuestas barajadas estos días. Todos los alcaldes, también Espadas, han ido a la Feria con las orejas bien abiertas a las genialidades, igual que los portavoces, y a ser vistos, como dicen ahora.

Ayer me dijo uno: "Pues lo de recorrer la carrera del Corpus al revés, saliendo por la Puerta de los Palos y entrando por la Avenida y San Miguel, podría ser interesante". Lo ven… En estos días hay más receptividad con las ocurrencias. En el Corpus también se ha experimentado, que conste. Organizar la procesión por la tarde, un horror. O ir hasta la Campana, para alargar. Y más que se les podrían ocurrir.

Se debe reconocer, no obstante, que el Corpus no es prioritario en las ocurrencias del feriante, aun siendo el otro festivo local. Lo peor no es eso, sino que algunos quieren reformar la Semana Santa estos días, cuando no se encuentran en el estado ideal. Por si acaso, el presidente del Consejo, Joaquín Sainz de la Maza, hizo saltar las alarmas antes del pescaíto y el encendido. Dijo, con mucha claridad, que la Semana Santa de 2019 irá totalmente al derecho, ya que el Jueves Santo y el Viernes Santo son imposibles al revés, gracias a los Santos Oficios de la Catedral. Sentó las bases para situar las ideas geniales.

En las ocurrencias, hemos pasado de querer ampliar todo a querer reducir todo por seguridad. Antes proponían el traslado de la Feria al Charco de la Pava y la carrera oficial a la Puerta de Jerez o la Magdalena. Sin embargo, ahora no sería extraño que propongan que la Feria vuelva al Prado, con permiso de la Ciudad de la Justicia. Y hay intentos por cargarse la Campana, una vez que quitaron casi 300 sillas en Sierpes sin que hubiera heridos. En la Campana empezaron con el Martes Santo de salida, pero ahora ya van directos a despejar la calle Martín Villa, que veremos como acaba. Son días de mucho peligro.