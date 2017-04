Dios y el dolor del mundo

Es un tema que ha ido por múltiples derroteros y que, ahora más que nunca, sigue interrogando al hombre llevándole a veces a una crisis de fe. Después de Auschwitz, Hiroshima y los constantes enfrentamientos entre naciones… No ha transcurrido un solo día, desde el inicio de los tiempos, sin que se hayan producido enfrentamientos. Crecen las epidemias, hambrunas, refugiados, pateras que alfombran nuestros mares de cadáveres y tantas atrocidades, unas provocadas por la naturaleza y otras por la ambición y el pecado de la humanidad...por muy cruel y duro que sea todo, según me dijo un sacerdote amigo jubilado ya: "El final será feliz y todo acabará bien". Le he dado vueltas y no encuentro más que una razón: la fe en Dios.

Toda historia humana es historia de salvación y es historia de Dios. "No existe ningún sufrimiento que en esta historia de Dios no sea sufrimiento también de Dios. Así como no existe ninguna muerte que no se haya convertido en muerte de Dios. Por ello, tampoco hay vida ni felicidad ni alegría que no se integren, en la historia eterna, en la alegría infinita de Dios".

Si nos tomamos en serio tanto dolor y sufrimiento del mundo tenemos que pensar que como la cruz de Cristo estaba en Dios, también los campos de refugiados, los muros que separan, el hambre y las guerras provocadas por intereses de las naciones... en todas esas víctimas también está Dios como víctima.

No puedo explicarlo de manera alguna pero me mantiene firme la fe en Jesucristo y mi condición de discípulo para estar afligido pero sin angustia pensando, como me decía mi amigo sacerdote, que podemos soportar el temor que nos infunden la historia y sus horrores permaneciendo firmes en el amor y contemplando el futuro con los ojos de Dios y los sentimientos de Jesucristo. Esta es la razón, como diría Moltmann, por la que vivimos sintiéndonos corresponsables de la culpa y del sufrimiento, abiertos al futuro del hombre en Dios.