Directo al corazón

Este Sevilla apunta al corazón y es certero. Al corazón de los enemigos, que últimamente se ven ganadores y acaban postrados. Y al corazón de sus aficionados, a los que conquista bajo los cánones del pathos aristotélico: esos resortes que conquistan al público con la mera emoción. Cualquiera que le ponga cabeza al juego del Sevilla en Villarreal frunce el ceño por el rosario de defectos. Como en casi todas las salidas. Pero los vestidos de negro volvieron a camelarse al personal con esa rabia, ese ardor, ese orgullo y esa fe -flechas a la emoción, al pathos- tras la agudísima carrera de Bacca que parecía una condena como lo pareció ese tercer gol de los ingleses. El sevillista, hoy, es feliz cuando siente. Pero se preocupa cuando la razón entra en juego y piensa.

Pararse a razonar son ganas de que te tachen de tocapelotas cuando el equipo está bien colocado en la Liga, tiene pie y medio en los octavos de la Champions y este miércoles debe visar su pase a la misma ronda copera. Porque la razón de cualquier aficionado al fútbol ve desnudo el sistema defensivo, lo que se barruntaba desde el verano no más recordar ciertos historiales médicos; ve que es muy discreta la calidad física de la plantilla para ganar disputas, balones divididos y tantas menudencias que no lo son en la miga del juego; ve que el jugador que posee la llave maestra, N'Zonzi, por lo que fuere, no está embarcado en la causa; ve también que faltan futbolistas que se vayan al árbitro a darle el coñazo por sistema, como hacen Gabi en el Atlético o Raúl García en el Athletic; y ve que en cambio hay jugadores para los que leer un partido es como leer un jeroglífico egipcio de la Piedra Rosetta: ¿a qué viene ese "vamos a tocarla hacia atrás" de Correa tras el 2-3 con el Villarreal entregado?

El Sevilla hoy, también por una noticia que confiemos en que sea agua pasada en breve, es pura empatía. Apunta a la emoción y gana. Pero bajo el disfrute, conviene pararse a pensar.