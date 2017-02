Imaginen al Real Madrid cediendo su estadio para que el Barça juegue la final de Copa, o viceversa. Un disparate, ¿verdad? O puestos a imaginar disparates, imaginen a Javier Tebas realizando unas declaraciones que provoquen el aplauso unánime de la sociedad, colectivo homosexual incluido. El listón está altísimo. Pero voy un poco más allá: imaginen, lo que ya es imaginar, que Vicandi Garrido, tras ver por televisión el clamoroso penalti de Trigueros a Charles que ignoró en el mediodía de ayer, pide disculpas públicamente al Málaga por el flagrante error, que sucedió aún con 0-1 y poco antes de que retorciera su perjuicio a los andaluces pitando un penalti inexistente en el área de Kameni.

Sí, reconozco que quizás me haya excedido con el último supuesto. Por disparatado. Pero es que un caso muy similar nos llegó a la redacción un día antes desde la Premier League. Allí Mark Clattenburg, uno de sus más reputados árbitros por extraño que le pueda parecer a los sevillistas a tenor del último Sevilla-Juventus, tuvo la decencia, la humildad y la humanidad de pedir perdón a los jugadores del Hull antes del comienzo de la segunda parte, al comprobar durante el intermedio que había concedido un gol con la mano de Alexis Sánchez. El infractor y beneficiado era jugador del Arsenal, un grande del fútbol inglés. Y el perjudicado era el Hull, un modestísimo. Pero Clattenburg tuvo la vergüenza profesional de reconocerle su error al paria.

Mientras, en España, Vicandi será arropado por Sánchez Arminio y el batallón de ex colegiados que ahora sí hablan públicamente por dinero. Harán corporativismo barato. Porque aquí los groseros errores arbitrales no provocan disculpas. Y ni mucho menos castigos: Mateu Lahoz, que pitó penalti contra el Sevilla por derribo de James a Modric en los octavos de Copa, pitó también en cuartos y en semifinales. ¿A la nevera? Por las que hilan. ¡Helado me quedo yo con tanta desfachatez!