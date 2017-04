Duran Lleida se destapa

Guarda secretos de la historia de España de los últimos 40 años porque Josep Antoni Duran Lleida ha formado parte de todas las operaciones, todos los acuerdos y desacuerdos entre los gobiernos central y catalán, como portavoz parlamentario de su grupo en el Congreso y como codirigente de CiU, el partido que ha marcado el paso en Cataluña, con Pujol primero y Mas después. Puigdemont es un presidente débil al que recurrió el segundo cuando la CUP le puso la proa y exigió que retirara su candidatura a la Generalitat. El president no ha tenido identidad propia, es Mas quien lo maneja.

Duran publica Un pan como unas tortas, una recopilación de artículos. La enjundia está en el prólogo y en el epílogo, donde recoge sus impresiones del procés, las negociaciones entre Madrid y Barcelona, sus consideraciones de los pasos que dan y han dado Mas, Puigdemont, Pujol, Rajoy, Sáenz de Santamaría y Junqueras, personajes que conoce muy bien porque ha compartido secretos. Quizá menos con Puigdemont, del que dice que nunca lo ha votado ni lo votará. No se mete en profundidades de corrupción, aunque debería, se muestra muy distante con el independentismo, reflexiona sobre las connivencias entre populismo e independentismo y da un zasca a Rajoy cuando comenta que le parece una falta de respeto que el presidente de España se congratule de que en sus viajes internacionales Puigdemont no consiga ser recibido por ningún cargo relevante.

Duran aboga por insistir en negociaciar y tratar de que mejore el clima entre las dos administraciones responsables de resolver un problema grave. Asegura, pese a que la Generalitat diga que no, que sí negocia y nunca dejó de hacerlo. Lo más relevante aparece en el epílogo. El ex portavoz de CiU afirma que, aunque Puigdemont convoque el referéndum, no se va a celebrar y que de las próximas elecciones catalanas saldrá Oriol Junqueras elegido president. Es el mismo análisis que en La Moncloa y que apunta el CEO (el CIS catalán).