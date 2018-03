ETA. Semana Santa y Sevilla

En el año 1992 un grupo de héroes protagonizaron un acto que Sevilla ignora. En plena cuaresma el entonces comandante-director de la Música de Soria 9, Abel Moreno Gómez, reunió a todos sus músicos. Les hizo partícipe de la información recibida desde el Ministerio del Interior. La Música del Soria 9 podía ser objeto de los atentados de la banda terrorista ETA. Los músicos tenían que decidir si estaban dispuestos a asumir el riesgo de tocar en esas condiciones. Eran un objetivo fácil y de gran impacto mediático. No sólo tocaban todos los días de la Semana Santa, sino que en plena Exposición Universal todas las mañanas recibirían a los jefes de Estado de cada país. En aquella tensa reunión hubo todas las opiniones posibles. Al final una pregunta de Moreno cambió el sentir de la formación. Les dijo: "La Música de Soria 9 lleva tocando en la Semana Santa de Sevilla un siglo, ¿va a conseguir ETA que dejemos de tocar en la Semana Santa de Sevilla?". Aquellos músicos dijeron que ETA no conseguiría que ellos se doblegaran y tocaron en Semana Santa. La amenaza no era en vano. Años más tarde, el 16 de octubre de 2000, ETA asesinó al médico militar el doctor Antonio Muñoz Cariñanos. En el piso franco de aquel comando encontraron una lista en la que Cariñanos era el objetivo número 5 de la lista. El número 3, era Abel Moreno. En la lista Moreno aparecía señalado en amarillo, lo que significaba que tenían fotografías de él. Pero el músico había sido destinado a Madrid, por lo que ETA optó por un objetivo más fácil de encontrar. ¡Vivan cada uno de los músicos del Soria 9 que tocaron en la Semana Santa del 92! Lucharon con música por nuestras libertades, no hay lucha más noble.

Yo le digo a usted: Sevilla sale en su Madrugada desde hace siglos, ¿van a conseguir unos impresentables que los sevillanos no salgamos en la Madrugada? Sólo espero que su respuesta esté a la altura de los músicos del Soria 9 en el 92.