Educación, prevención y... guardias

No suelo ser usuario de recetas fáciles ni consejos profundos. Ni siquiera la velada sugerencia o los ampulosos proyectos (eso que un amigo llama "fútbol pizarra") son de mi agrado. Sin embargo, esta Madrugada herida que se nos ha colado como marca y seña de la Semana Santa del siglo XXI exige un análisis serio, una meditación real que nos permita superar lo que, si nadie lo remedia, va camino de convertirse en un cáncer que puede infectar cualquier día y rincón de la Semana Mayor.

Porque aún se observan fortalezas. Tiene razón el presidente del Consejo en destacar la capacidad de las hermandades para recomponer sus cortejos, del público para apoyar a los nazarenos, de las fuerzas de seguridad y demás servicios para verificar detenciones y atender a los heridos. Acierta Sainz de la Maza en subrayar la responsabilidad de los medios de comunicación y la rapidez de los políticos para efectuar declaraciones y desactivar el veneno implícito a las redes sociales. Sí, todo ello es positivo y pone de manifiesto que se ha avanzado mucho desde aquel fatídico año 2000, pero olvida que todas y cada una de estas actuaciones han sido dirigidas a paliar los daños, no a prevenirlos.

Porque por más que intenten aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid, nadie puede asegurar que las medidas para "esterilizar" (que no aforar) la Semana Santa hayan permitido abortar los hechos de la Madrugada u otros parecidos. Las hermandades son y tienen su razón de ser en el pueblo, en la ciudad, en sus calles y en sus gentes; si las blindamos, si las separamos de ellos, estaremos enviando un torpedo a la línea de flotación de las cofradías.

Mimbres hay para trabajar; la misma noche, casi la misma hora, las mismas zonas... una y otra vez se nos golpea de idéntica manera, como a un boxeador atontado, sin capacidad de respuesta, al que se está a punto de noquear.

Mucho me temo que, mientras sigamos ofreciendo a nuestros jóvenes una educación alejada de los valores de nuestra cultura occidental, mientras invirtamos recursos e imaginación en solucionar las consecuencias y no en prevenirlas seguiremos inmersos en esta espiral de miedo. ¡Ah, y guardias! Con sus gorras y sus uniformes, más guardias, los mismos que en Valencia, o en Pamplona, o en Bilbao, o en Barcelona, porque (perdónenme los especialistas) un uniforme disuade al gamberro y al canalla, una valla no.