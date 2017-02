Efecto Caixafórum

Quedan un par de semanas para el 1 de marzo, Miércoles de Ceniza. Aún estamos en tiempo de Carnaval, que en Sevilla nunca ha sido una gran fiesta, salvo en contadas ocasiones, como en tiempos del asistente Pablo de Olavide, que quiso cambiar demasiadas cosas en nuestra ciudad y así le fue. Pues bien, este marzo próximo tiene un nuevo atractivo: se inaugura el Caixafórum y sus actividades, con proyecto del arquitecto sevillano Vázquez Consuegra. Un interés más del centro será conocer el proyecto y su resolución. Y aquí una línea de elogio de la arquitectura y de los jóvenes arquitectos sevillanos que, tras el camino abierto por Cruz y Ortiz y Vázquez Consuegra, están siendo reconocidos más allá de Despeñaperros y de los Pirineos.

La apertura del Caixafórum, junto a los Jardines de Magallanes, la inauguración del centro comercial al pie de la Torre Pelli y el pleno funcionamiento de la misma torre sumarán atractivos que ayudarán al flujo peatonal hacia La Cartuja. Que esta primavera celebrará además, espero que con tronío, los veinticinco años de la inauguración de la Expo 92 de Sevilla. Y que, junto al Pabellón de la Navegación y el propio Monasterio, añadirán más y más razones para revisitar todo esa zona del antiguo recinto de la exposición. Una buena reordenación de las paradas de autobuses urbanos de circunvalación y metropolitanos ayudará a la afluencia de sevillanos de los barrios y de los pueblos del Aljarafe en Plaza de Armas. Por ejemplo, desde Amate y Nervión se llega directamente al núcleo del Caixafórum con la línea 5 de Tussam y con la 6 desde Reina Mercedes, de un lado, y desde San Lázaro del otro. Sin olvidar el efecto sobre la zona de Chapina, final de la calle Castilla y Ronda de Triana. Será un paso más en la normalización de La Cartuja como un barrio de Sevilla. Claro que estaría mejor que funcionara la línea 4 del Metro, pero eso no toca por ahora, y ya veremos. Ya nos explicaron una vez que había que escoger entre Expo y Metro. ¿Qué nos contarán ahora?

No sé lo que piensan algunos de mis paisanos, pero me alegraré de que al Caixafórum y a sus actividades les vaya muy bien. Creo que será bueno para Sevilla y para todos. Claro que no puedo olvidar que me gustaría más estar celebrando la próxima inauguración del Caixafórum en las Atarazanas. El efecto Caixafórum se sumaría al efecto Atarazanas y supondría sin duda un gran reforzamiento del núcleo monumental de la ciudad, Catedral, Alcázar, Archivo de Indias y Hospital de la Caridad. También influiría favorablemente en edificios y actividades adyacentes como el Teatro Maestranza, el centro artesano del Mercado del Postigo y las galerías de arte situadas en su entorno. Y un definitivo refuerzo del recorrido cultural y turístico hasta las orillas del río, desde el centro de la ciudad, por la calle Antonia Díaz hasta la Plaza de la Maestranza y por el otro extremo hasta la Casa de la Moneda y la Torre del Oro. Pero todo eso no pasará. Al menos por mucho tiempo.