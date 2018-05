Elogio y envidia de china

Para gustos, los colores, pero si hay un programa de calidad e interés en la oferta televisiva en abierto, éste es Millenium (no es el único, pero no tiene muchos en la parrilla que jueguen en su misma liga). Lo dan en TVE, no es de extrañar; uno siempre ha sido bastante fan de la radio y la televisión estatal: su servicio político -su pleitesía- al partido en el poder es hoy día muy inferior al de las cuatro cadenas privadas nacionales en abierto, y otro tanto cabe atribuirle a RNE frente a la competencia de previsible militancia mal disimulada. Como Millenium es tan nutritivo y con tanto alcance temático, como aborda las tendencias vigentes en la sociedad o la economía, las más evidentes y las más subyacentes; como tiene tan buenos invitados y tan excelente director y presentador -Ángel Colom-, y como está al margen del crónico encabronamiento patrio y del opio amarillo de realities y sus peleas de vecindongas y vecindongos llamados celebrities (¿no sería más atinado descerebrities?), lo dan en prime time: nada menos que a la una de la noche… del temible lunes al aún empinado martes. Prime time de planchar la oreja, se entiende. Siempre nos quedará la programación a la carta de la televisión de pago o el podcast de la radio. Esta semana, el asunto era China. Tres mujeres de nivel sobresaliente, dos españolas (Taciana Fisac y Georgina Higueras) y una china con perfecto castellano (Jennifer Zhang); un hombre (Shiru Chang), un profesor sabio y amable de no peor manejo de nuestro idioma. Un cuarteto que lo reconcilia a uno con el valor del conocimiento y del juicio crítico, tan prostituidos por la política de casquería y epidermis. Y Colom, el conductor que inquiere tranquilo y con sencillez sobre asuntos de largo calado e impacto mundial, y lo hace con una perspicacia y un estilo directo propios de un presentador veterano en su mejor y más sereno momento. Una delicia, un barredor de tópicos, una estimulante invitación a pensar, esa actividad a la que tan poco espacio damos en nuestras agendas de bomberos. China es probablemente ya el actor principal de un mundo en vertiginoso cambio. Y su modelo es ganador. Aprende, y ya no es subalterna: se da todas las trazas de estar asumiendo el rol de protagonista global. Y sacarle partido y ser locomotora.

Vinculemos con lo dicho una coda enganchada a la actualidad. Frente a la tele, algo -no es la primera vez- me movió a envidiar a China y, entiéndame sin llamarme antidemocrático, amable lector: su régimen de centralización política -sin elecciones- combinado con la economía de mercado incipiente y la regulación del ritmo de la apertura social y económica es un juego ganador. Nuestro sacrosanto principio de "un hombre o mujer, un voto" produce monstruos: aquello de "el menos malo de los sistemas" hacía poner a aquellos contertulios chinos cara de amable neutralidad, pero yo atisbaba una cierta compasión hacia una España cuyo problema casi exclusivo es que la principal región económica, la de mayor prosperidad, quiere dinamitar el Estado por las bravas. "Qué problema más absurdo, ¿no hay otros más acuciantes aquí?", parecían decir con sus achinados ojos. Nuestro gen autodestructivo y cainita parecen tenerlo ellos desactivado. Y así les va. Van a lo que van. Creciendo y enseñoreándose en el mundo. Y ganando libertad y bienestar. No dándose tragantadas territoriales basadas en el agravio tramposo que tanto prende en el sectario, envidioso y teatrero español (catalán incluido, por favor…). Lo malo es que el ejemplo de la corrosión territorial y el afán de medre político y de poder disfrazado de agravio y diferencia es muy rentable en esta tierra de mala leche. Con gafas de pasta y aire cosmopolita de pastel o calándose la boina provincial hasta las cejas juntas.