Empresas andaluzas en ranking europeo

El Financial Times ha elaborado un ranking con las mil empresas europeas que han crecido más rápido en sus ingresos entre 2012 y 2015. Ofrece información sobre país, sector, crecimiento e ingresos en euros, personal, y año de fundación. Hay bastantes empresas españolas, y entre ellas he visto al menos cinco con sede en Andalucía. Son: Solcaisur, Cárnicas Discarpe, Grupo Sicnova, Aertec Solutions, y Grupo Maeva. Puede que haya alguna más, pues sólo lo he mirado por encima y no viene clasificado por regiones.

Sobre estas empresas que más crecen, llama la atención lo siguiente, lo cual es generalizable para Andalucía y el resto. Primero, que hay empresas de tamaños diferentes, que pueden tener ingresos de sólo un millón y medio de euros (mínimos para figurar en el ranking), decenas y en ocasiones centenares de millones. Lo mismo ocurre con el personal, hay empresas que facturan mucho, pero con muy pocas personas, y otras que por las características de la actividad son intensivas en mano de obra. En tercer lugar, que hay muchas de fundación relativamente reciente, pero no siempre es así, y las empresas más antiguas, lógicamente, no pueden crecer a las tasas de las nuevas y no ocupan las primeras posiciones del ranking. Hay empresas andaluzas punteras, muy consolidadas, que no están aquí precisamente porque son empresas maduras y crecen a tasas inferiores al 16 por ciento compuesto para los cuatro años que se toman, crecimiento mínimo de las empresas que ocupan el último lugar del ranking. Y por último, vemos representados prácticamente todos los sectores productivos. En el caso de Andalucía, el apoyo a servicios, alimentación y bebidas, bienes industriales, y aeroespacial y defensa.

Esta semana tuvimos también un interesantísimo encuentro organizado por la Consejería de Economía y Conocimiento, en el que el Secretario General, Gaspar Llanes, y el Director General de Estadística, Jesús Sánchez, analizaron un estudio de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) sobre competitividad de Andalucía. El largo y riquísimo debate fue recogido en su tribuna semanal por nuestro compañero Joaquín Aurioles, destacando la visión de largo plazo sobre el corto en la planificación de la economía. Esto mismo puede decirse de las empresas que comentamos, pues su crecimiento sostenido en un período en años difíciles, muestra una voluntad de permanencia. Dos ideas adicionales podemos añadir. Una, que lo mismo que estas empresas están creciendo a tasas elevadísimas, pueden hacerlo más empresas de Andalucía. Y otra Huna propuesta para discutir-, creo que las empresas no son poco productivas porque son pequeñas, sino que se quedan pequeñas porque son poco productivas. Salvo circunstancias que afecten gravemente a un sector, si una empresa trabaja bien, con productividad, crecerá, y tenemos ejemplos de empresas similares en el mismo sector con diferentes productividades y crecimiento. El entorno de política económica puede ayudar, desde luego, evitando poner obstáculos, potenciando marcas geográficas, y creando un entorno de formación, infraestructura y tecnología, pero la última palabra corresponde al empresario.