Enero es el mes más frío del año. Los coches amanecen escarchados, las narices viven permanentemente enrojecidas y las ventas de gorros, guantes y bufandas suben como la espuma. Enero es un mes difícil de tratar, Las navidades de diciembre y los carnavales de febrero lo disfrazan de insípido. El mercurio rondando los cero grados lo vuele odioso. Las ronchas en las cartillas de ahorro lo convierten en un objetivo al que aniquilar. Él no lo quiso, le tocó ser el primero del año y destacar de por vida. El paso de los siglos ha hecho que aprenda a llevarlo con resignación.

A los amantes del verano nos gusta pensar que es peculiar. No sigue un patrón de conducta, aunque es un animal fiel a sus costumbres. Un día regala una espectacular nevada y al siguiente invita a olvidarte el chaquetón en casa. Su bipolaridad es estudiada por los mejores meteorólogos del mundo. Pero siempre perfuma con el mismo aroma, lleva toda la vida impregnándonos de chimenea y café. En eso no falla, enero huele a calentito, aunque suene contradictorio.

El primer mes del año podría brillar, pero mantiene su luz propia con efecto intermitente para que las palmas se las lleven otros. Agosto es vacaciones, playa y amor de verano. Abril es un árbol cuajado de azahar y endorfinas liberadas. No puede luchar contra eso. O tal vez no quiera, perdería esa magia que sólo unos pocos ven. Porque enero es el único que la ve redonda por primera vez y como la luna lo sabe se pone más guapa que nunca, sólo para él. Porque nada sabe de flores ni conoció el color rosa, pero cuando está de buen humor pinta los días más bonitos del año (que me perdone la primavera). No se presta a romanticismos, jamás fue el contexto para una bonita historia de amor, pero regala noches en las que hasta los ariscos descubren el placer de un abrazo. Por eso es peculiar porque, sin las grandezas de los once meses restantes, tiene un encanto que lo vuelve adictivo. Aunque sólo los lerdos sean capaces de apreciarlo.