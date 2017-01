Enganchado

Qué gusto da encontrarse con una cabeza tan bien amueblada como la de Enric Puig Punyet, el protagonista del primer Página 2 del presente año. Autor de La gran adicción, en donde señala sin remilgos las consecuencias de la nomofobia, como se denomina la ansiedad generada por la dependencia del móvil. Ese artefacto que podemos consultar como si nada 150 veces a lo largo del día, y del que nos cuesta despegarnos más de tres metros.

¿Es posible vivir desenganchados a Internet? Salvo matizaciones, la respuesta es positiva. Enric Puig lo logró paso a paso, desligándose progresivamente de las redes sociales hasta darse de baja del smartphone, regresando al móvil primitivo con el que solamente es posible llamar y contestar llamadas. Lo mejor del invitado de Óscar López es que en ningún momento adoptó una pose ni se intuyó atisbo de provocación alguna. No sabíamos nada de él hasta que no apareció en pantalla. Y del mismo modo que el autor, o su editorial, emplea las nuevas tecnologías sin caer en contradicción a la hora de dar a conocer su obra, también nosotros googleamos para conocer el perfil del personaje, intuyendo que no sería manco. Y desde luego que no nos vendió gato por liebre. Doctor en Filosofía y docente en activo, basta con ver algunas de sus intervenciones en el CCCB barcelonés o conocer sus líneas de investigación para comprobar su poso.

Qué pena que Página 2 dure tan poco. Que sus entrevistas estén tan picaditas, fragmentadas en tres partes, como para no molestar y se escurran por la pantalla. Porque casos como el de Enric Puig merecerían una hora de charla que pasaría en un santiamén. Y serían muy interesantes. Puso el dedo en la llaga. En un asunto troncal de la sociedad contemporánea. Con conocimiento de causa. No se lo pierdan y búsquenla en la web rtve.es.