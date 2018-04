¿El Equipo Quirúrgico fue abducido...?

Estos días pasados, uno de los ratos más alegres es el paseo hasta el Real de la Feria. En uno de ellos he caído en la cuenta de que el edificio del Equipo Quirúrgico no está. De repente noté que el solar vallado frente a los Jardines de Murillo y al lado de la Farola Fuente de la Avenida de Málaga está vacío. Como si una nave extraterrestre hubiera abducido el edificio, separándolo del terreno sin afectar en nada a las casas y calles colindantes. Ya nos gustaría que hubiera sido así. Al menos podríamos explicar el hecho mediante un fenómeno ajeno y no con la razón auténtica: que en Sevilla pasan cosas que no tienen explicación. O al revés, que tienen la única explicación de que tardamos años y años en que se resuelvan asuntos que afectan a la vida de todos, como el Equipo Quirúrgico. Desde que en 2005 se comenzó a hablar de mejorar sus instalaciones para convertirlo en un Centro de Especialidades y Urgencias, todo ha sido un paseíllo de episodios inexplicables. Aunque estos hechos se han relatado en su momento por los medios de comunicación, cada vez son más los sevillanos y visitantes que solamente conocen un solar.

La idea de las nuevas instalaciones era buena. Una instalación sanitaria moderna en el centro geométrico de la ciudad, al lado de uno los nudos más importantes de transportes públicos: el Prado. Al pie de la ronda histórica, del Metro y de los autobuses urbanos, metropolitanos y el tranvía, y accesible a pie desde Buhaira y San Bernardo, Huerta de la Salud, Universidad y la mitad sur del casco histórico. Para esas mejoras se cerró. Después se abandonó, y tras el incendio de la última planta, se derribó el edificio con urgencia y eficacia. Más tarde se cerró con un vallado de ladrillo y rejas. Y hoy sigue a la sombra del magnífico árbol que lo acompaña. He leído que se propuso que fuera aparcamiento provisionalmente. Ocurrencia muy nuestra cuando no sabemos qué hacer. Como pasó en tiempos en la Encarnación y ahora en el solar frente a la antigua Estación de Cádiz, en San Bernardo, o en el mismo Prado de San Sebastián. Por experiencia sabemos que son decisiones para un breve tiempo que después se alarga y se alarga. Como se escribe en algunos relatos: "... el tiempo pasó y nada volvió a ser como lo conocimos. El viento se lo llevó". De una casa de socorro de principios del siglo XX pasó a ser un eficaz Equipo Quirúrgico de los años cuarenta y cincuenta. Demolido y reedificado en los años sesenta y con actualizaciones sucesivas. Y después, demolido como hemos comentado, para construir un nuevo centro. Los años pasan y llegan crisis que dan lugar a nuevos criterios técnicos y recortes económicos. Pero la verdad es que después de trece años de tomar la decisión de derribar el Equipo Quirúrgico lo que tenemos en su lugar es un solar. Nos contaron algunos médicos que trabajaban allí que de vez en cuando se producían fenómenos paranormales y apariciones de personas fallecidas en sus instalaciones. Esa puede ser una explicación. Un centro de salud fantasma ocupa el solar. Lo que pasa es que no lo podemos ver.