Imaginen un programa de televisión tan sencillo como eficaz. Manuel Valls, ex primer ministro francés, conversando con Mario Vargas Llosa a lo largo de una hora de charla distendida. Con sosiego. Sin presión de ningún tipo. Imaginen que a continuación el público asistente pudiese contribuir con sus preguntas y aportaciones a este encuentro. ¿A que es un buen plan? Pues así, ni más ni menos, van a iniciarse este año los Cursos de Verano de San Lorenzo de El Escorial el próximo 2 de julio, con los que la Complutense llega a su edición número 31. La verdad sea dicha, el único que a estas alturas es capaz de construir un programa televisivo parecido al que mentamos es Jordi Évole. Con un pero. Se sabe demasiado protagonista y no pierde ocasión para llevar a sus invitados por donde quiere. A fin de cuentas, mandan las audiencias. ¿O no? En este sentido, los Cursos de Verano escurialenses son necesarios por cuanto no condicionan el discurso de sus ponentes. Y sobre todo porque en ellos hay tiempo. Para la reflexión, el debate y el intercambio de ideas. Una rareza en un mundo ruidoso.

El programa, enorme, está listo. Manuel Hidalgo hincará el diente al cine de Mario Camus, con la mirada de expertos como Méndez-Leite, Martín Garzo o Molina Foix. José Manuel Carcasés invitará a reflexionar sobre la importancia de la imagen en las artes. Entre sus invitados, Antonio San José (qué pena el cierre del canal Non Stop People, que dirigió en su etapa fundacional), Jorge Edwards y Ouka Lele. PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos tendrán sus propios encuentros para repensarse. Como digo siempre, qué bien estaría que las televisiones se mirasen en el espejo escurialense y dejasen de un lado la tiranía de las audiencias. Ay.