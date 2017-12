Escudo 'franquista' y 'machista'

La noticia del nuevo escudo de Sevilla parece una inocentada, pero es verdadera. El escudo tiene un diseño que estéticamente puede ser opinable. No obstante, cuenta con todos los avíos históricos que se esperan, incluidos los santos, los títulos que ostenta, y el Nomadejado. A diferencia de las nuevas calles de la Memoria Histórica, aprobadas con los votos de todos los grupos, el escudo ha sido apoyado por el bloque constitucional del PSOE, PP y Ciudadanos, que expresaron el sentir mayoritario de los sevillanos. En tal sentido, que lo voten el PP y Ciudadanos debería ser normal. Hay que congratularse de que el PSOE, con el criterio sensato de Juan Espadas, se haya apartado de los tintes demagógicos y podemitas que los socialistas han adoptado en otras ciudades.

Por el contrario, los argumentos de Participa Sevilla e Izquierda Unida son insostenibles. Entiendo que no les guste el escudo, y que voten en contra. Pero la justificación es propia de analfabetos históricos. Dicen que incluye símbolos machistas, nacionalcatolicistas y franquistas. Religiosos es verdad que los hay, aunque la historia de Sevilla no se entendería sin esa aportación de la Iglesia católica. El machismo se hubiera solventado con las santas Justa y Rufina, pero el escudo a cinco hubiera parecido la delantera Stuka. En cuanto al franquismo, no se entiende. ¿Es franquista San Fernando, que reconquistó la ciudad en 1248? ¿Eran franquistas los obispos Leandro e Isidoro, que nacieron en el siglo VI? Todos los títulos del escudo son anteriores al franquismo, excepto el de la Ciudad Mariana, que se aprobó en 1946. Pero no porque ese marianismo fuera franquista (ni tampoco de Mariano), sino porque en la historia de Sevilla representa un signo de identidad. No lo propuso Franco, sino Antonio Filpo, en nombre de la Hermandad de San Bernardo.

Tampoco aparece Queipo de Llano en el escudo, que conste. A cierta izquierda más extrema le cuesta despojarse del complejo anticlerical. Y todo lo ven franquista. Así los que tanto criticaban a la Inquisición son hoy los más inquisitoriales.

Espadas dice que el escudo responde a la heráldica "que es una ciencia". Pero más que nada es pasional. Sevilla es la ciudad de la Pasión. Aunque a lo peor también les parece franquista la Pasión y la pasión. Puede que hayan confundido a Franco con el fantasma del Cid Campeador, que ganaba batallas después de muerto.