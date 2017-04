Por una tarde de cuaresma, mi hermano nazareno Jaime me devolvió por los callejones de la emoción, la mejor víspera. "No se me ocurre mejor forma de llevar a mi madre junto a mí todo el Domingo de Ramos". Aquel escudo cosido y prendido a la túnica por la madre, era el anuncio de lo que volvía a habitarte.

Regresaban las mañanas de la cofradía; túnicas colgadas, imperdibles recogiendo la cola, pegatina sobre la mesa, la medalla. Tantas veces en la experiencia de los momentos fundantes de la vida, las cosas importantes realmente comienzan antes de su inicio y están llamadas a agotarse antes de que finalicen. Ocurre así con nuestra Semana Santa. Nadie sabe el misterio de su comienzo, que no tiene por qué coincidir con la jornada jubilosa de Ramos. A la Semana Santa le ocurre como decía Romero Murube de la Esperanza Macarena: "no llega, aparece". Y su final, tan personal, tampoco llega a cada persona con la mañana de Pascua de Resurrección. Tantas veces, sentimos que se nos va, que se nos acaba, cuando nos quitamos el antifaz en el templo, agotada y finalizada la estación.

Regresan las calles abrigadas por el abrazo de la cofradía y aquellas otras, huérfanas, que sueñan sus pisadas. Vuelven a ser habitadas las casas y los balcones que la esperan.

La hermandad y la cofradía son solo eso, tiempo. Memoria aprendida y amada. Queremos regresar siempre a ella, para que le pongan nombre a los desiertos que impone la vida. Mañana se estrena la fe. Toda la luz cabe en una túnica blanca. Bastan dos miradas que no pueden encontrarse, la de la Madre y la del Hijo despreciado, para que sea la plenitud de la tarde. Saldrás al encuentro de la Niña de las murallas antiguas; vendrá entrando por una Puerta Osario de azoteas altas, el Nazareno. Te reconocerás en el destino de tu Humildad y Amor. Vivir es fácil con los ojos cerrados. Entórnalos y te encontrarás, siempre, con el escudo prendido por tu madre.