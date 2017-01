España natural saludable

A mi padre, en memoria.

Fue mi padre, que era un científico reconocido y un gran amante de la naturaleza, quien me introdujo en la práctica de la "observación de aves", que los ingleses llaman birdwatching, y él denominaba "identificación de aves" (el afán científico, clasificatorio, por encima de todo). Armados con unos prismáticos Zeiss de siete aumentos e ilustrados por la edición inglesa de 1958 del Peterson -A field guide to the birds of Britain and Europe-, que mi padre había conseguido gracias a su hermano Antonio -casado con Bárbara Foster, inglesa, novelista y funcionaria del Foreign Office-, caminábamos entre los esteros de las salinas de Puerto Real, Chiclana y San Fernando y allí -¡oh, paraíso terrenal!- iba yo, de su mano, conociendo y clasificando cigüeñuelas, avocetas, archibebes, correlimos, chorlitejos, garzas, garcetas y garcillas, espátulas, gaviotas de distintas especies, patos variados, flamencos, zampullines, somormujos, vuelvepiedras, lavanderas, colirrojos, trigueros y -presa preciada por mí sobre todas las demás- zarapitos reales, los cuales me parecían un milagro de la naturaleza, con su enorme pico curvo especialmente diseñado para atrapar moluscos enterrados en el cieno.

En aquella época, únicamente existían cinco parques nacionales en España, creo, y las políticas medioambientales brillaban por su ausencia. Muchos de los espacios que fueron protegidos posteriormente eran entonces cazaderos utilizados por los jerarcas del franquismo o los propietarios de los suelos y sus invitados, con mayor o menor sentido de la protección debida a esos espacios. Eso fue Doñana hasta 1969, fecha en que se produjo su primera protección legal. En los primeros años 60, por ejemplo, en las marismas del Guadalquivir se seguían produciendo cacerías indiscriminadas de patos, ánsares y gallaretas (calamones, fochas y pollas de agua), que enriquecían los arroces de los pueblos de la comarca y las mesas de los cazadores ocasionales. Desde los 80 para acá, las cosas han cambiado.

Hace unos quince años recuperé mi afición infantil de observador de aves, y encontré una vía para la serenidad espiritual: produce un grandísimo alivio sumergirse en la naturaleza, meterse por trochas y caminos, bordear riberas y, enjaezado con prismáticos, cámara fotográfica y, en su caso, telescopio, encontrarse con la vida en su estado más puro, y con uno mismo, en soledad ante lo inmarcesible.

Me atraen especialmente los humedales. El agua es la madre de la vida. En estos últimos años, he ido a su encuentro por España y Portugal, desde el Delta del Ebro hasta el Estuario del Sado; desde la Ría Formosa hasta la Albufera de Mallorca; desde Villafáfila hasta la desembocadura del Guadalhorce; desde Cabo de Gata hasta las Marismas del Odiel o las Salinas de La Algaida… Pues bien, mi experiencia práctica me hace elevar un canto al progreso de la protección de la naturaleza en España.

El mes de diciembre pasado lo inicié, con mi mujer, con una visita a la Mancha Húmeda -Lagunas de Manjavacas, de Pedro Muñoz y de Alcázar de San Juan-, y me maravillé con su riqueza restaurada. He acabado 2016 en el Brazo del Este y el Guadaira, aquí al lado, y he empezado 2017 llegándome hasta Cerrado Garrido y Caño Travieso, en dominios de Doñana. Todo a tiro de una mañana de paz. Todo ha ido mejorando, día a día.

¡Ah, para acabar! La España natural saludable es producto de las comunidades autónomas.