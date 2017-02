Espiritista en pantuflas

Decïan en la presentación del canal que DKiss iba dirigido hacia mujeres "de mente abierta y urbana; mujeres que son imperfectas, pero no les importa porque eso es lo que las hace únicas". Un gancho elegante para el target femenino con edades comprendidas entre los 15 y los 35 años, y una forma de diferenciarse de Divinity, del grupo Mediaset, su directa competidora que pretende atraer a idéntico grupo de la población. El caso es que a estas alturas, nueve meses después, DKiss sigue apostando por la triple C: cocina, cariño y ciencias ocultas. En el primer grupo se incluyen programas comoTu pastelería al rescate; en el segundo, Desnúdame, Amor al primer click y otro buen puñado. En cuanto a las ciencias ocultas, Una médium en casa es el único exponente, de momento; un espacio que no falla a mediodía de lunes a viernes y en el que Theresa Caputo, una de las médiums más famosas de Estados Unidos, muestra su día a día conviviendo con el maravilloso don sobrenatural que le permite comunicarse con los muertos.

Caputo, que vive en un tranquilo y familiar barrio residencial de Long Island (a las afueras de Nueva York), junto a su marido, Larry, y sus dos hijos adolescentes, Larry Junior y Victoria, abre las puertas de su casa a las espectadoras de DKiss para descubrir su faceta más familiar y mostrar cómo se las apaña para mantener en buen estado de salud sus relaciones con sus hijos y vecinos, a la vez que atiende a las personas que acuden a ella para contactar con sus seres queridos fallecidos. Y es que no siempre es fácil de compatibilizar su extraordinaria capacidad con sus responsabilidades cotidianas.

En cada entrega, Una médium en casa descubre un caso que requiere de su intervención sobrenatural y muestra cómo acaba interfiriendo indefectiblemente en la vida cotidiana de Caputo y su familia. Por ejemplo, podemos ser testigos de cómo consuela a una mujer que ha perdido trágicamente a su hija, mientras trata de convencer a Larry Junior de que se quede en casa tras graduarse en la universidad; también veremos cómo su marido y los chicos intentan sorprenderla con una fiesta de cumpleaños sorpresa, mientras ella se concentra en llevar el mensaje de un marido fallecido a su desconsolada viuda; en otro capítulo, Theresa y Larry hacen una escapada a la playa para relajarse en solitario. Sin embargo, los espíritus que rodean a la médium no permiten que la pareja desconecte del todo. Un reality sobre una espiritista en pantuflas, o una vidente de andar por casa. Un formato que trae a la cruda realidad las películas Ghost o El sexto sentido. Con tanta dosis de realidad que al final acabamos creyéndonos el factor esotérico.