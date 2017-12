La Estrella de Oriente

Otra Nochebuena más en la que no están los abuelos, ni el calentito consomé de ella ni los dulces de contrabando de él. Otra Nochebuena en la que ella no se sienta a la mesa a comer jamón, aunque no le apetezca ni una loncha más, y con esta ya van doce. Dos Navidades sin que lleve la voz cantante dirigiendo a un coro familiar en el que los villancicos suenan a cualquier cosa menos a música celestial; ahora se pasa las fechas trayendo niños al mundo. Primera noche en la que no monta canapés, ahora lo que monta son palés para que el turrón se lo coman otros.

Otra Nochebuena en la que se extrañan anécdotas, las de los que faltan y a los que siempre se recuerda. Otra en la que, si eres observador, te darás cuenta de cómo cada uno de las personas con las que te toca compartir mesa, en algún momento de la velada, mira con ojos vidriosos esa silla vacía y evoca Nochebuenas mejores. Las de todos en torno a una misma mesa. Las de cantar hasta altas horas de la madrugadas. Las que no tenían ausencias.

Con el paso de los años la Navidad se convierte para muchos en una enorme losa que nos incomoda y nos vuelve pesados. La pena y la nostalgía tienen tanta fuerza que cualquier sentimiento de alegría parece difuminarse y así es imposible flotar entre luces y guirnaldas como cuando éramos pequeños y nos convertíamos en el centro de atención gracias a nuestro ridículo disfraz de pastorcito. Parece difícil sonreír con el estómago -el órgano con el que se experimentan de verdad las sensaciones- cuando se echan de menos tantas cosas. El ser humano, siempre tan catastrofista, no se da cuenta de que es la primera Navidad que la niña sienta a su novio a la mesa porque por fin se ha enamorado. La primera Nochebuena de ese pequeño bicho que te regala sonrisas cuando lo sientas en tu regazo. La primera que ha comprado las gambas porque por fin tiene sueldo y eso hay que celebrarlo. La primera en la que puede comer todo lo que quiera porque ahora le toca alimentarse por dos y puede que hasta por tres. La primera en la que miras el portal de Belén y pones al Niño Jesús por testigo que jamás lloraras por unas Navidades lejanas, porque las que tienes ahora bien valen que tu cara brille más que la propia Estrella de Oriente.