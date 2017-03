Euskaldunes

Tenemos una gran historia en común, una cultura que nos fortalece las raíces en nuestra tierra y unos sentimientos de identidad que nos hace sentirnos cerca a los demás, sean o no como nosotros. Sentirse andaluz y español nos permite empatizar mejor con quien se sienta sueco, bretón o boliviano. Tenemos el derecho a amar unos símbolos que representan nuestros valores democráticos y que sean respetados por los demás. Tenemos incluso el derecho a sentirnos ofendidos contra los provocadores. Otro asunto es cómo mostrar, de manera inteligente, ese pesar. Pero tenemos derecho a enarbolar la bandera andaluza, aunque alguien nos tilde de catetos; y también la bandera española (y oír nuestros himnos con alegría y orgullo), aunque nos llamen fachas.

Lo del programa de la televisión vasca Soy vasco ¿y tú? viene a airear la actitud de una parte de su sociedad que resulta al menos inquietante a estas alturas del siglo de la globalización. Nos tildan a los demás de garrulos quienes precisamente hacen méritos para demostrar que se definen con sus insultos. Incluso en este programa sufragado por los contribuyentes un tipo dice que le da asco que los españoles sean tan amistosos. Ya. Se revela que lo de Allí abajo es pura ficción. La ETB, por su parte, vuelve a mostrar su falta de credibilidad, como la catalana TV3, bochornoso martillo pilón del independentismo. Canal Sur se sienta a la mesa, sí, como hermana cateta, de estas socias que son para echar a correr.

Lo de Soy vasco ¿y tú? es para que los directivos de la televisión pública norteña definan ya qué línea editorial tiene la ETB. ¿A qué venía la martingala de Tú al Norte y yo al Sur, participada por la Nuestra? Si los andaluces somos catetos, fachas, ignorantes y efusivos (que damos asco con nuestra extroversión) no entendemos ese interés para que conociéramos la cultura euskaldún. En Andalucía, tierra sabia, asistimos con indiferencia al anzuelo de los de Urkullu. Los andaluces son nobles y aunque no tengamos hacienda propia no somos tan tontos como se creen allí arriba.