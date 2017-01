Eva y Fran

Se ha convertido en una compañía amable y sonriente. Eficaz y formal. La buena acogida que ha tenido El gran reto musical, pese a que a todas luces no es un formato de prime time, ha sido gracias sobre todo a su presentadora, Eva González. Los éxitos se comparten en equipo pero a veces se centran de forma evidente en una sola persona. La conductora durante tantos años de Se llama copla tuvo la suerte de que contaran con ella en La 1 para un formato que llegaba con potencia pero que aterrizaba con la mayor de las dudas, Masterchef. Eva no tuvo demasiada fortuna en otros proyectos a nivel nacional, pero gracias a los cocineros encontró una lucida plataforma desde donde parece tomar el vuelo por sí sola con bastante seguridad. Cae bien (a los hombres pero también a las mujeres) y el desparpajo para manejar a ocho egos que llegan al plató con la misión de entretener lo solventa con aparente facilidad. Si nos ponemos exquisitos El gran reto musical no es un formato para una cadena pública pero ante lo que hay en el resto de la parrilla de La 1 es casi un baluarte cultural. Aunque el concurso con famosos en dos pandillas no se basa en los gorgoritos y gárgaras de Furor, el espíritu de aquel ruidoso pasatiempo se encuentra en esta batalla de enigmas musicales que refresca la memoria general sobre los sonsonetes de las últimas décadas. Canciones feas, de calidad, ocurrentes, de un verano o de siempre se reúnen en esta maraca que se extiende durante algo más de una hora, pero sin alcanzar la medianoche.

El gran reto...llega en un buen momento de audiencia para La 1, cuando el público, tal vez harto de tanto rancho en las privadas, vuelve a las cadenas de siempre. Y la de TVE, además, cuenta con la accesibilidad sociológica de estar en el 1 del mando de muchos televisores.

Junto a Eva los famosos juegan a atraer al personal. Santiago Segura, Ana Milán o Rossy de Palma son expertos. Y hay otros como Fran Rivera, cuñado aquí de compleja empatía, que se digna incluso a sacar su mejor versión.